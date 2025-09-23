Geral

Caramelo
Notícia

Cachorro fica preso em bueiro e é resgatado por bombeiros de Erechim; veja o vídeo

Animal de 25 quilos foi localizado por funcionários da prefeitura, que faziam reparos no local. Ele retornou para o tutor

Alessandra Hoppen

