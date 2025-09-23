Cachorro fica preso em bueiro e é resgatado por bombeiros de Erechim; veja o vídeo

Após ficar preso em um bueiro em Erechim, no norte do Estado, um cão precisou ser resgatado na manhã desta terça-feira (23). O cachorro caramelo foi liberado sem ferimentos.
O animal estava no bairro Petit Vilage. Funcionários da prefeitura realizavam um reparo no local quando escutaram os latidos do cão.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o salvamento, que ocorreu por volta das 10h30min e durou cerca de 10 minutos (veja no vídeo abaixo).
— O cachorro estava muito agitado quando chegamos no local, por isso não conseguimos entrar no bueiro para fazer o resgate. Então utilizamos uma enforcadeira no pescoço para auxiliar na retirada e uma corda para amarrar no peito e não machucar o animal — explica o 2º sargento dos bombeiros, Grégori Brum.
Logo após ser resgatado, o cachorro de cerca de 25 quilos retornou para a residência do seu tutor, que fica nas proximidades. Não foi possível descobrir como o animal entrou no bueiro.