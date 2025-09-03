BRF assina TAC e pagará R$ 3,5 milhões por danos morais em frigoríficos de Marau 

Irregularidades foram identificadas em duas unidades da empresa em Marau. Reprodução RBS TV / Divulgação

A empresa BRF S.A firmou na terça-feira (2) um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) com pagamento de indenização por dano moral coletivo de R$ 3,5 milhões. O acordo prevê ainda a implementação de melhorias nas condições de trabalho em duas unidades de Marau, no norte gaúcho.

O TAC foi assinado após medidas impostas pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) e pela Justiça do Trabalho. Vistorias identificaram diferentes problemas que colocavam em risco a saúde e a segurança de quase 2,9 mil funcionários nas unidades de abate de aves e produção de industrializados.

Dentre as falhas, foram detectados acessos obstruídos aos postos de trabalho, posturas inadequadas dos empregados, ritmo intenso, distâncias excessivas de alcance para os trabalhadores, movimentação e transporte manual de cargas que acarretavam sobrecarga muscular, uso inadequado de ferramentas e máquinas sem proteção em partes móveis e zonas de risco.

Outras irregularidades

Ainda em agosto, a Justiça havia determinado que a empresa afastasse gestantes de ambientes com ruído acima de 80 decibéis. A medida atendeu a uma Ação Civil Pública ajuizada nas duas unidades da BRF em Marau. Durante a fiscalização, foram flagradas funcionárias grávidas expostas a níveis perigosos de poluição sonora.

A empresa também precisou adaptar os vestiários para garantir a privacidade dos funcionários durante a troca de uniformes. A fiscalização do MPT ocorreu em março deste ano e identificou uma série de falhas que colocavam em risco a segurança dos empregados, em aspectos ergonômicos, proteção de máquinas e cuidados com a saúde ocupacional.

O TAC firmado prevê medidas de proteção aos empregados, proibindo dispensas discriminatórias e obrigando a empresa a custear tratamentos decorrentes de acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais. A BRF deverá implementar sistema para recebimento de atestados médicos, evitando que trabalhadores doentes precisem se deslocar até a empresa.

O cumprimento do acordo será monitorado pelo MPT, sendo que o descumprimento de qualquer obrigação resultará em multa de R$ 50 mil por mês, além de R$ 1 mil por trabalhador prejudicado ou máquina em situação irregular.