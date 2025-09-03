Geral

Norte do RS
Notícia

BRF assina TAC e pagará R$ 3,5 milhões por danos morais em frigoríficos de Marau 

Inspeção do Ministério Público do Trabalho identificou problemas que colocavam em risco a saúde e a segurança de quase 2,9 mil funcionários

Alessandra Hoppen

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS