Barcos lotados de lixo: ação em Iraí retira três toneladas de resíduos do Rio Uruguai

Cerca de 3 mil quilos de lixo foram retirados do Rio Uruguai na manhã de sábado (27), em Iraí, no norte do Estado.

A ação foi organizada pela Sociedade dos Amigos da Flora e Fauna (Saffira) em parceria com a Patrulha Ambiental da Brigada Militar (Patram) e mobilizou 35 barcos, com quatro pessoas em cada um.

A saída ocorreu por volta das 7h, na sede da Saffira, próximo à ponte que liga o município a Santa Catarina. Por volta do meio-dia, os barcos retornaram abarrotados de resíduos.

— O objetivo é chamar a atenção, em função da grande quantidade de redes clandestinas e também do lixo acumulado na beira do Rio Uruguai, e também do Rio da Várzea, porque nós entramos na foz do Rio da Várzea, que nasce em Passo Fundo e desemboca perto de Iraí — explicou Paulo Savaris, presidente da Saffira.

Durante a ação, o 3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar (3º BABM), do Grupamento de Polícia Ambiental de Frederico Westphalen, também reforçou a fiscalização contra a pesca irregular. Foram apreendidos 840 metros de redes de malhas diversas e 230 metros de espinhéis. Em uma das redes, os agentes encontraram um dourado de grande porte já morto, conforme Savaris.

Após a ação, foi realizado um almoço com cerca de 125 quilos de carne arrecadados em mercados e de outros apoiadores em Frederico Westphalen. O churrasco reuniu cerca de 120 pessoas e também houve distribuição gratuita de cem camisetas do projeto.

Leia Mais Divisor de águas: avenida de Carazinho separa duas das principais bacias hidrográficas do RS

Próximos passos

A mobilização também abriu caminho para um projeto maior. A Saffira, em parceria com a Brigada Militar, planeja construir até dezembro uma casa de apoio para a Patram próximo da sede da sociedade.

O espaço contará com estrutura para fiscalização e incluirá uma sala voltada a palestras e atividades educativas com estudantes. Também servirá de apoio para universidades da região oferecerem aulas e cursos ligados ao meio ambiente.