Audiência pública em Passo Fundo discute projeto básico da licitação do transporte coletivo do município 

Uma audiência pública realizada no final da tarde desta terça-feira (9) na Câmara de Vereadores de Passo Fundo discutiu sobre a licitação do transporte coletivo urbano do município.
Na ocasião, a empresa Matricial Engenharia Construtiva, contratada pelo município, realizou a apresentação do projeto básico, que servirá de referência para a nova licitação do transporte coletivo da cidade.
O documento reúne informações como sistema atual, histórico da oferta e demanda do transporte público, projeto operacional, detalhamento das linhas e dimensionamento e características da frota.
O procurador-geral do município, Giovani Corralo, destacou que a audiência é uma etapa fundamental para garantir transparência e participação social no processo. Segundo ele, todas as observações realizadas durante a audiência serão respondidas de forma pública na próxima semana, o que poderá resultar em alterações no projeto básico.
— Na sequência, será encaminhado para o Tribunal de Contas do Estado (TCE), porque todos os instrumentos da licitação devem ser aprovados pelo TCE previamente, o que pode levar até 90 dias. Tendo essa aprovação, a gente poderá publicar o edital com os respectivos anexos — explicou.
Todas as pontuações devem ser respondidas até a terça-feira (16).
— Como tivemos diferentes manifestações, entendemos que será melhor termos uma semana a mais para avaliar tudo. Na próxima semana é certo que encaminharemos (para o TCE).
O processo de licitação do transporte público de Passo Fundo tinha prazo para sair em 2023, foi adiado para 2024 e, agora, está previsto para 2025.
Representantes da Companhia de Desenvolvimento de Passo Fundo (Codepas) também estiveram presentes. O encerramento das atividades da Companhia foi anunciado pela prefeitura em agosto. Conforme a prefeitura, a companhia não terá condições financeiras e operacionais de manter o serviço no próximo modelo de concessão.
— Estamos em torno de 40 pessoas aqui hoje. Não queremos que feche a Codepas. Viemos para garantir o emprego — afirmou o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo (Sindiurb), Luis Fernando Prichua.
Informações apresentadas
A apresentação reuniu uma lista de melhorias que deve ser realizada com a nova licitação, que terá prazo de 20 anos prorrogáveis por mais 10 anos. Entre elas estão:
- Aumento de 32 para 40 linhas
- Aumento da rodagem de 454.000 km/mês para 511.00 km/mês
- Aumento na acessibilidade universal (de 90% para 100%)
- Câmeras de monitoramento
- Frota de cem ônibus e cinco ônibus de reserva
- Integração tarifária (expectativa de 10% a 12% dos usuários)
- Frota mais nova com idade média de 7,5 anos e idade máxima de 15 anos
Também foram anunciadas novas linhas: UPF/Santa Marta, UPF/Lucas Araújo, Cidade Nova/Santa Maria, Ricci/Vera Cruz, São Luiz/Zacchia, Planaltina/UPF e UPF/Nenê Graeff.
A nova tarifa técnica do transporte público de Passo Fundo, estabelecida em R$ 9,15 na última sexta-feira (29), também foi discutida.