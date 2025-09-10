Audiência pública em Passo Fundo discute projeto básico da licitação do transporte coletivo do município 

A apresentação reuniu uma lista de melhorias que devem ser realizadas com a nova licitação. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Uma audiência pública realizada no final da tarde desta terça-feira (9) na Câmara de Vereadores de Passo Fundo discutiu sobre a licitação do transporte coletivo urbano do município.

Na ocasião, a empresa Matricial Engenharia Construtiva, contratada pelo município, realizou a apresentação do projeto básico, que servirá de referência para a nova licitação do transporte coletivo da cidade.

O documento reúne informações como sistema atual, histórico da oferta e demanda do transporte público, projeto operacional, detalhamento das linhas e dimensionamento e características da frota.

O procurador-geral do município, Giovani Corralo, destacou que a audiência é uma etapa fundamental para garantir transparência e participação social no processo. Segundo ele, todas as observações realizadas durante a audiência serão respondidas de forma pública na próxima semana, o que poderá resultar em alterações no projeto básico.

— Na sequência, será encaminhado para o Tribunal de Contas do Estado (TCE), porque todos os instrumentos da licitação devem ser aprovados pelo TCE previamente, o que pode levar até 90 dias. Tendo essa aprovação, a gente poderá publicar o edital com os respectivos anexos — explicou.

Todas as pontuações devem ser respondidas até a terça-feira (16).

— Como tivemos diferentes manifestações, entendemos que será melhor termos uma semana a mais para avaliar tudo. Na próxima semana é certo que encaminharemos (para o TCE).

O processo de licitação do transporte público de Passo Fundo tinha prazo para sair em 2023, foi adiado para 2024 e, agora, está previsto para 2025.

Comunidade e entidades participaram do encontro. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Representantes da Companhia de Desenvolvimento de Passo Fundo (Codepas) também estiveram presentes. O encerramento das atividades da Companhia foi anunciado pela prefeitura em agosto. Conforme a prefeitura, a companhia não terá condições financeiras e operacionais de manter o serviço no próximo modelo de concessão.

— Estamos em torno de 40 pessoas aqui hoje. Não queremos que feche a Codepas. Viemos para garantir o emprego — afirmou o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo (Sindiurb), Luis Fernando Prichua.

Informações apresentadas

A apresentação reuniu uma lista de melhorias que deve ser realizada com a nova licitação, que terá prazo de 20 anos prorrogáveis por mais 10 anos. Entre elas estão:

Aumento de 32 para 40 linhas

Aumento da rodagem de 454.000 km/mês para 511.00 km/mês

Aumento na acessibilidade universal (de 90% para 100%)

Câmeras de monitoramento

Frota de cem ônibus e cinco ônibus de reserva

Integração tarifária (expectativa de 10% a 12% dos usuários)

Frota mais nova com idade média de 7,5 anos e idade máxima de 15 anos

Também foram anunciadas novas linhas: UPF/Santa Marta, UPF/Lucas Araújo, Cidade Nova/Santa Maria, Ricci/Vera Cruz, São Luiz/Zacchia, Planaltina/UPF e UPF/Nenê Graeff.