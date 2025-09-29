Asfalto cede duas vezes em menos de uma semana na Rua São Sebastião em Passo Fundo

Um trecho da Rua São Sebastião, no bairro Vera Cruz, voltou a apresentar problemas estruturais nesta segunda-feira (29). Em menos de uma semana, o asfalto cedeu duas vezes, causando transtornos aos moradores e ao trânsito local.

Na última segunda (22), um carro caiu no buraco que se abriu após uma forte chuva, na região entre as ruas Hermínio Biazus e Machado de Assis. O motorista teve ferimentos leves.

Depois do incidente, equipes da prefeitura realizaram reparos emergenciais, com brita e areia, e aplicaram uma nova camada de pavimento. No entanto, o problema reapareceu uma semana depois, novamente após chuvas.

Segundo a Secretaria Municipal de Obras, o rompimento está relacionado à galeria pluvial que passa sob o trecho afetado. Nesta manhã, a estrutura foi aberta por volta das 9h para avaliação e início dos reparos, que são realizados em parceria com a Corsan/Aegea.

Ainda não há confirmação sobre o que causou o rompimento da galeria. A secretaria informou que a recuperação exige atenção especial, uma vez que acima da estrutura passam redes de água e esgoto — tubulações que são responsabilidade tanto do município quanto da concessionária.

A previsão é que os trabalhos sejam concluídos ainda hoje, restabelecendo a drenagem adequada e a normalidade no trânsito. Por enquanto, o fluxo de veículos opera em meia pista.