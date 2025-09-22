Aeroportos de Passo Fundo e Santo Ângelo recebem hoje propostas de empresas interessadas no leilão

Edital prevê concessão patrocinada dos terminais. Rebecca Mistura / Agencia RBS

Recomeça nesta segunda-feira (22) a concorrência para as empresas interessadas na concessão dos aeroportos Lauro Kortz, de Passo Fundo, e Sepé Tiaraju, de Santo Ângelo.

O prazo para a entrega dos envelopes começou às 10h na sede da B3, em São Paulo. Os concorrentes têm até as 12h para entregar suas propostas. O resultado será divulgado na sexta-feira (26).

Essa é a segunda vez que a concorrência é aberta. Em julho de 2024, o leilão foi cancelado depois que não houve interessados na concessão. Após mudanças no edital, o documento foi publicado novamente em junho deste ano.

O edital prevê a concessão patrocinada para exploração, manutenção e expansão dos dois terminais regionais. Quem vencer fica responsável pelos aeroportos pelos próximos 30 anos.

Podem concorrer à licitação empresas brasileiras e estrangeiras, de maneira isolada ou em consórcio, que apresentem os documentos necessários para a habilitação no edital.

A empresa escolhida será a que oferecer o menor valor de contraprestação, com percentual de desconto refletido na tarifa de embarque e no aporte público. O contrato tem valor total estimado de R$ 741 milhões ao longo das três décadas.

As mudanças no edital

Diante da falta de interesse na primeira concorrência, o edital foi modificado para ser mais atrativo às empresas. As mudanças foram as seguintes:

Aumento do aporte público : era de R$ 29 milhões e foi para R$ 45,75 milhões

: era de R$ 29 milhões e foi para R$ 45,75 milhões Incorporação de contraprestação pública mensal de R$ 609,3 mil

pública mensal de R$ 609,3 mil Redução da tarifa de embarque doméstico : de R$ 63,22 para R$ 44,27

: de R$ 63,22 para R$ 44,27 Revisão do cronograma de aporte para incluir mais marcos intermediários

de aporte para incluir mais marcos intermediários Previsão da garantia pública de seis contraprestações mensais e vinculações de recursos do Fundo de Participação dos Estados (FPE).

No aeroporto de Santo Ângelo, a nova concessionária deve ser responsável por melhorias e aumento do terminal de passageiros, novo estacionamento, novas edificações, desapropriação de áreas e ampliação do pátio de aeronaves, por exemplo.