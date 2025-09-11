Geral

Novo júri
Notícia

Acusado de envolvimento na Chacina da Cohab volta a ser julgado nesta quinta-feira em Passo Fundo

Luciano da Costa havia sido condenado em agosto do ano passado, mas júri foi anulado

Günther Schöler

