Acusado de envolvimento na Chacina da Cohab volta a ser julgado nesta quinta-feira em Passo Fundo

Júri começa às 9h, no Fórum de Passo Fundo. Reprodução RBS TV / Divulgação

A partir das 9h desta quinta-feira (11), Luciano da Costa, o Costinha, voltará ao banco dos réus no Fórum de Passo Fundo. Pela segunda vez ele será julgado por seu envolvimento no caso conhecido como Chacina da Cohab.

O novo julgamento acontece após o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) anular o júri realizado em agosto do ano passado. Costinha é acusado de participação nas mortes de Alessandro dos Santos, Kétlyn Padia dos Santos e Diênifer Padia, em 2020.

Em agosto de 2024, Luciano e sua companheira na época do crime, Monalisa Kich, foram julgados em Passo Fundo. Ela foi absolvida das três mortes, enquanto ele foi condenado pelos homicídios de Alessandro e Kétlyn, mas inocentado da morte de Diênifer. Esta última, segundo a denúncia, seria o alvo dos mandantes do crime.

Diante da condenação pelas vítimas que não eram o alvo dos criminosos e absolvição pela morte de Diênifer, em abril deste ano a defesa de Costinha solicitou a anulação do júri. O TJRS aceitou e determinou um novo julgamento, que deve durar dois dias.

Diênifer, Alessandro e Kétlin foram assassinados em 2020. Reprodução / Arquivo pessoal

Júri com novas provas

Para a reportagem de GZH Passo Fundo e RBS TV, o advogado de Luciano da Costa, José Paulo Schneider, afirmou que crê na absolvição do cliente:

— A gente trabalha numa linha do tempo. O Luciano teve, sim, o seu envolvimento numa investigação da relação extraconjugal da Diênifer com o Eleandro. Isso se deu do início de janeiro até meados de março daquele ano e o crime foi em maio. E a conduta do Luciano encerra em março daquele ano.

A prisão de Fernanda Rizzotto (suspeita de ser mandante do crime) e do seu irmão, Claudiomir Rizzotto (suspeito de contratar Costinha para investigar e matar Diênifer), deverá levar novos elementos ao juri, bem como outros materiais que serão apresentados pelo advogado.

Luciano (de jaqueta vermelha) e Monalisa durante júri em agosto de 2024. Tatiana Tramontina / Agência RBS

— A prisão de Fernando e Claudiomir trouxe algumas conversas, tanto da Fernanda com Eleandro quanto da Fernanda com algumas amigas. Esses são elementos novos que com certeza irão influir nos debates e no julgamento. Entretanto, a defesa acredita que, sopesado com as demais provas e as provas já juntadas também por essa defesa, irá se conseguir a conclusão pelo jurado da inocência do Luciano — explica Schneider.

Já o advogado da família das vítimas e assistente de acusação, Gustavo da Luz, entende que, mesmo com a prisão dos irmãos, existem provas que condenarão Luciano pelas mortes.

— Eu penso que a mesma convicção que a assistência da acusação tinha no primeiro julgamento, da total culpa do Luciano nesse fato, agora, nesse segundo julgamento, apenas se reforça, tendo em vista as declarações que vieram pela imprensa da co-ré Fernanda, no sentido de que foi o Luciano, inclusive, quem deu a ideia de realizar o assassinato — aponta.

O advogado explica ainda que já existe um trabalho para o júri dos irmãos Fernanda e Claudiomir, que deve acontecer ainda neste ano:

— A assistência da acusação, juntamente com o Ministério Público, vem trabalhando muito forte, com muito afinco, tanto nesse processo do Luciano quanto no processo da Fernanda e do Claudiomir, no sentido de que sejam responsabilizados. Inclusive, sobre o júri da Fernanda e do Claudionor, ao que tudo indica, ainda esse ano deve ser realizado.

Relembre o caso

Em 19 de maio de 2020, três pessoas da mesma família foram encontradas mortas dentro de casa, no bairro Cohab, em Passo Fundo. As vítimas — Alessandro dos Santos, 35, sua filha Kétlyn Padia dos Santos, 15, e a tia da adolescente, Diênifer Padia, 26 — morreram por asfixia.

Dois homens estão presos desde a época do crime. Eleandro Roso, apontado como um dos mandantes, foi julgado em 2022 e condenado a 69 anos e seis meses de reclusão. Costinha também está preso e aguarda novo julgamento.

Já desde 2024, estão presos os irmãos Fernanda e Claudiomir Rizzotto, indiciados como os responsáveis pelo triplo homicídio. Eles ficaram quatro anos foragidos e foram presos no fim do ano passado. Ainda não há data para julgamento dos irmãos.

Os executores contratados pelos acusados do crime nunca foram identificados.

O que diz a denúncia do Ministério Público

A investigação apontou que o alvo do assassinato era Diênifer e que Alessandro e Kétlyn foram mortos para não serem testemunhas. A asfixia dos três foi causada por um engasga gato. Na denúncia, o Ministério Público esclarece que Eleandro teve um relacionamento extraconjugal com Diênifer, antes funcionária e moradora da granja de Roso na cidade de Casca.

A relação resultou em um filho e, em seguida, Diênifer se mudou para Passo Fundo. Conforme a defesa da vítima, depois do nascimento da criança, Diênifer e Roso continuaram mantendo contato e o homem repassava valores à mulher. Ao tomar conhecimento do fato, a esposa de Eleandro, Fernanda, decide com o marido matar Diênifer.

Claudiomir, irmão de Fernanda, contrata Luciano, um ex-policial que ajudaria a matar ou contrataria um matador de aluguel para assassinar a vítima.

Conforme a denúncia, Monalisa, companheira de Luciano, teria entrado em contato com Diênifer pela internet e simulado o interesse em um aparelho que ela estava vendendo para conhecer a casa da vítima e passar as características do imóvel ao marido.

Casa onde ocorreu o crime fica no bairro Cohab, em Passo Fundo. Juliano Castro / Agencia RBS

No dia do crime, os executores contratados pelo grupo — nunca identificados — fingiram estar interessados em comprar móveis anunciados por Diênifer na internet. Dessa forma, combinaram as condições do negócio e o horário do encontro para buscar os objetos.

Ao chegar no local, por volta das 21h, os indivíduos renderam as vítimas e as estrangularam utilizando lacres de plásticos. Outras três crianças também estavam na casa e presenciaram o crime.