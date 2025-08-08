Volta do frio aquece comércio de lenha para fogão e lareira em Passo Fundo

Baixa temperatura aumenta procura por lenha para fogão e lareira. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Com a queda brusca das temperaturas prevista para esta sexta-feira (8), a lenha volta a ser protagonista em muitas casas de Passo Fundo, no norte do Estado. A busca por esquentar as residências aquece também o comércio da madeira.

Para alguns comerciantes, a procura com as primeiras ondas de frio foi tão alta que os estoques já terminaram antes do fim do inverno. Outros, no entanto, relatam um movimento mais fraco que o esperado e apostam no retorno do frio.

Leia Mais Maioria dos incêndios registrados em maio em Passo Fundo e região foi causado por aquecedores ou lareiras

A diferença nos resultados mostra que, embora as baixas temperaturas impulsionem esse tipo de venda, fatores como clientela fixa, localização e forma de divulgação influenciam diretamente no desempenho de cada comerciante.

A vendedora Teresinha Andrade Mandiola atua no ramo há sete anos, ao lado do marido Jorge e da filha Juliana. A família, que começou com a lenharia despretensiosamente, viu a demanda crescer a ponto de zerar o estoque da madeira seca antes mesmo do fim da estação.

— Teve muito mais procura esse ano. O forte foi em julho, no frio violento que veio. Faz uns 20 dias que a nossa lenha seca terminou — conta ela, que já trabalha no preparo do material para o próximo ano.

Com capacidade para armazenar até 600 metros cúbicos no espaço destinado para o material, a lenha vendida vem de localidades do interior do município, como São Roque e Pulador. O processo é artesanal: Jorge corta com a motosserra, Teresinha lasca manualmente e o material fica secando por pelo menos 40 dias, podendo levar mais tempo em períodos úmidos.

Leia Mais Conheça cinco lugares quentinhos para curtir em Passo Fundo durante o inverno

Além da lenha para lareira, fogão e churrasqueira, a família também comercializa pacotes com cavaco (lascas da madeira), muito procurados pelos clientes:

— Meu marido faz as entregas. Levamos em bolsas porque tem muita gente que mora em apartamento e não consegue armazenar lenha em casa. Muitos pedem para a gente fazer a entrega, outros gostam de vir até aqui e conversar.

Diferentes realidades

Ademir Pedroso vende o produto em um caminhão na Avenida Brasil e conta que a procura tem sido boa desde junho. O produto é comercializado em sacos, com estoque para atender a demanda até o fim do inverno e promoções para atrair os clientes.

— O pessoal compra lenha até agosto, setembro. Vendemos de 50 até 100 sacos por dia — afirma.

A poucos metros dali, Miguel Freitas vive uma realidade diferente. Vendedor no mesmo ponto há oito anos, ele diz que o movimento no ano passado foi mais intenso.

— Eu tinha vendido mais que nessa época do ano. Por exemplo, hoje vendi duas bolsas de lenha, ontem 20 e segunda-feira foram 26. Não tem muito uma base — relata.

Lenha garantida

Álvaro costuma acender o fogão a lenha para comer pinhão na chapa. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Acender o fogão a lenha ou a lareira durante o inverno é quase um ritual para Álvaro Becker da Rosa. Morador de um apartamento em Passo Fundo, lá dez sacos da madeira podem durar até três meses.

— É mais uma ocasião social do que uma necessidade. Depende muito do pessoal querer ficar ao redor da lareira aqui em casa. Fim de semana, abrimos um vinho, tomamos um chimarrão e fazemos fogo na lareira. Às vezes, até colocamos pinhão na chapa do fogão — pontua.

Leia Mais Do restaurante ao delivery: cinco lugares para saborear sopa de capeletti em Passo Fundo

Álvaro já aprendeu que, com previsão de frio intenso, é melhor se antecipar. E durante muitos anos ele também comprou lenha para a mãe idosa.