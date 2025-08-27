Geral

Gratuito
Notícia

Violência contra idosos cresce no RS: projeto de Passo Fundo oferece suporte à população

Balcão da Pessoa Idosa da UPF busca prevenir abusos e capacitar vítimas com atendimento jurídico e psicológico

Eduarda Costa

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS