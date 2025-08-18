Geral

Norte do RS
Notícia

Vazamento de gasolina em posto de combustíveis força a interdição de três prédios em Erechim

Não há previsão para que os moradores voltem a suas casas. Conforme o Corpo de Bombeiros, problema estaria acontecendo há pelo menos três dias

Gherusa Cassol

