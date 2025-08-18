Vazamento de gasolina em posto de combustíveis força a interdição de três prédios em Erechim

Um vazamento de gasolina em posto de combustíveis forçou a saída de centenas de moradores de suas casas na tarde desta segunda-feira (18) em Erechim, no norte gaúcho.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o vazamento estaria acontecendo há pelo menos três dias. O posto fica na esquina da Avenida Sete de Setembro com Rua Espírito Santo.

Foram evacuados dois prédios residenciais e o Ibis Hotel, pois há risco iminente de explosão. Não há previsão para que os moradores voltem a suas casas.

Conforme o coordenador da Força Voluntária de Erechim, Ronaldo Mânica, a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) está em deslocamento para Erechim e especialistas do posto de combustíveis buscam identificar a origem e formas de estancar o vazamento.

Segundo ele, o vazamento foi identificado no solo do local. Como os combustíveis formam gás, a determinação por evacuar a área ocorre como forma de prevenção.

— Como estamos trabalhando com combustível e é um produto perigoso, é preciso trabalhar com precaução e interdição temporária até que os proprietários (do posto) apresentem o laudo de que o local já não apresnta mais risco — disse.

Até a publicação da reportagem não havia prazo para a solução do problema.

O que diz o posto de combustíveis

A Rede de Postos Tradição, responsável pelo posto de combustíveis afetado pelo vazamento, disse em nota que respondeu à notificação de forma imediata de modo a reduzir ao máximo qualquer impacto. Leia a nota na íntegra:

"A Rede de Postos Tradição informa que ocorreu um incidente ambiental em nossa unidade localizada na Rua Espírito Santo, nº 45, Bairro Fátima, no município de Erechim/RS.

Assim que fomos notificados do ocorrido, nossas equipes de segurança e meio ambiente atuaram de forma imediata para conter os efeitos e reduzir ao máximo qualquer impacto. Além disso, acionamos os órgãos competentes e contratamos especialistas para assegurar que todas as medidas necessárias sejam tomadas de forma rápida e eficaz.

Reforçamos que a segurança das pessoas, a preservação ambiental e o respeito à comunidade estão entre os nossos principais valores. Estamos conduzindo este processo com total transparência e responsabilidade, trabalhando para resolver a situação e implementar ações corretivas e preventivas.