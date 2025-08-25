"Vamos dar um leque de oportunidades aos jovens", destaca MV Bill durante visita a Passo Fundo

MV Bill durante evento na manhã desta segunda-feira (25). Eduarda Costa / Agencia RBS

MV Bill, uma das vozes mais influentes do rap nacional e criador da Central Única das Favelas (Cufa), esteve em Passo Fundo na manhã desta segunda-feira (25). A visita antecipa a criação do Centro de Referência para a Juventude — Reconstrução (CRJ) na cidade, espaço para entender demandas dos adolescentes e jovens sobre educação, cultura, esporte e cidadania.

O projeto é do governo do Estado, operacionalizado pela Cufa. No norte gaúcho, o CRJ deve funcionar no bairro Integração, com abertura ainda em 2025 e oferecendo reforço escolar, capacitação profissional, atividades esportivas e oficinas culturais.

O objetivo é reduzir desigualdades sociais e prevenir a violência, ampliando o alcance das políticas públicas para a juventude.

— Estamos passando pelos lugares antes dos centros inaugurarem, fazendo uma pesquisa para entender o que os jovens gostariam que tivesse dentro desse espaço — afirmou MV Bill.

O evento em Passo Fundo aconteceu Faculdade Anhanguera e reuniu cerca de 300 estudantes das redes municipal e estadual. Com a palestra, MV Bill encerrou a passagem pelo RS após apresentações em Caxias do Sul, São Leopoldo, Canoas, Alvorada, Pelotas, Porto Alegre e Santa Maria.

Saio do Estado com muita esperança. Foi a primeira vez que pude ouvir as pessoas, com muitos dias sem show, só visitando e conhecendo. MV BILL Rapper e fundador da Cufa

Centros de Referência para a Juventude

Evento reuniu cerca de 300 pessoas no auditório da Faculdade Anhanguera Eduarda Costa / Agencia RBS

Os Centros de Referência para a Juventude vão atender adolescentes e jovens de 15 a 29 anos, em locais atingidos pelas enchentes de 2024. Além de Passo Fundo, serão inauguradas unidades em Alvorada, Canoas, Caxias do Sul, Porto Alegre, Santa Maria e São Leopoldo, com capacidade para atender mais de 7 mil jovens por ano.

A iniciativa é do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, com operacionalização da Cufa Rio Grande do Sul. É uma estratégia de enfrentamento da pobreza e uma política pública voltada especialmente à juventude.

— Sou de uma época em que não tinha chance como essa, e muitos gostariam de ter opções para escolher o que ser e fazer. Vamos dar um leque de oportunidades aos jovens e vai ser muito bom — finaliza MV Bill.