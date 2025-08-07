UPA de Carazinho é alvo de operação nacional contra desvio bilionário na saúde

Uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de São Paulo, deflagrada nesta quinta-feira (7), teve como um dos alvos a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Carazinho, no norte do RS. O Gaeco do Ministério Público do RS participou da ação, intitulada Operação Duas Caras.

Segundo o MP, o objetivo é combater um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro ligado à gestão da saúde pública. Em Carazinho, foi cumprido um mandado de busca e apreensão na UPA e um mandado de busca pessoal contra a administradora da unidade.

Leia Mais Homem é preso após jogar combustível e tentar atear fogo em mulher em Ijuí

A operação teve alcance nacional, com mais de cem ordens judiciais, incluindo 12 prisões temporárias e medidas de afastamento de dirigentes, bloqueio de bens e outras diligências em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e Santa Catarina. As investigações apontam que o desvio de recursos públicos pode ultrapassar R$ 1,6 bilhão, em todo o Brasil.

Conforme o Gaeco de São Paulo, a organização criminosa investigada estruturou um departamento extraoficial com diversas funções, como manter uma contabilidade paralela e viabilizar pagamentos e vantagens indevidas.

Em nota (leia a íntegra abaixo), a prefeitura de Carazinho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou que a intervenção foi na administração da empresa Mahatma Gandhi, que faz a gestão da UPA. Segundo o comunicado, a empresa está à frente da UPA desde 2019 e, desde que a atual gestão assumiu, foram identificadas algumas irregularidades. Apesar disso, segundo a secretaria, "os serviços da UPA seguem funcionando normalmente".

A reportagem solicitou posicionamento para a empresa Mahatma Gandhi, mas não teve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para manifestações.

Nota da Prefeitura de Carazinho:

"O GAECO/RS (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) esteve em Carazinho (07/08), onde foi efetivada uma intervenção na administração da empresa Mahatma Gandhi, que faz a gestão da UPA, dentro de uma operação nacional que apura fraudes à licitações.

Em Carazinho, a Mahatma Gandhi está à frente da UPA desde 2019, quando foi consagrada vencedora do processo licitatório. Desde que a atual gestão assumiu, foram identificadas algumas irregularidades que motivaram, inclusive, glosas a notas de pagamento. Atualmente, está aberto um novo edital de ampla concorrência para a contratação de empresa responsável pela gestão da UPA.