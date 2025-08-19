Homem estava no solo quando foi atingido. Serviço Civil Auxiliar de Bombeiros de Casca / Divulgação

Um homem de 56 anos foi atingido na cabeça por um tronco de árvore enquanto trabalhava na tarde de segunda-feira (18) em uma propriedade na Linha 20 Parizzi, interior de Casca, no norte do Estado.

Conforme o Serviço Civil Auxiliar de Bombeiros de Casca (SCAB), o trabalhador realizava o corte de eucaliptos para uma madeireira. Durante um dos cortes, feitos com auxílio de maquinário, um tronco caiu em cima da vítima, que estava no solo.

O homem teve traumatismo craniano e hemorragias. Colegas dele acionaram os bombeiros, que o socorreram em estado grave. Ele precisou ser transferido para um hospital de Passo Fundo, onde permanece internado.



