Trajeto da Chama Crioula em direção a Passo Fundo começa no domingo

Símbolo da Semana Farroupilha chega na cidade em 24 de agosto. Cavaleiros vão sair de Caxias do Sul e percorrer 270 quilômetros a cavalo

Rebecca Mistura

Repórter

