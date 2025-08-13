Trajeto da Chama Crioula em direção a Passo Fundo começa no domingo

Chama é preservada até o feriado de 20 de Setembro. Camila Hermes / Agência RBS

A Chama Crioula, símbolo máximo dos Festejos Farroupilhas, começa seu trajeto em direção a Passo Fundo no próximo domingo (17).

Nesse dia, membros do Grupo Cultural e Tradicionalista Cavaleiros do Planalto Médio saem de Caxias do Sul, onde o fogo será aceso, com destino à 7ª Região Tradicionalista (RT), no norte do Estado. Os 270 quilômetros serão percorridos a cavalo.

— A primeira cidade da nossa região é Casca, onde vamos entrar para fazer a distribuição da chama no dia 21. Depois, seguimos o percurso por mais 60 quilômetros para chegar em Passo Fundo — explica o coordenador da 7ª Região Tradicionalista, Vercelli de Oliveira.

Em Passo Fundo, a chegada da Chama Crioula está marcada para as 11h do dia 24 de agosto. A recepção vai acontecer no Parque de Rodeios da Roselândia Vitor Mateus Teixeira, com almoço e presença dos patrões de CTGs da cidade.

A centelha se mantém acesa na sede da Brigada Militar e o fogo é utilizado para aquecer os cafés de chaleira. A Chama é preservada até o fim do desfile, no feriado de 20 de Setembro.