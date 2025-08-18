Trabalhadores da Codepas paralisam atividades após anúncio de fim do serviço do transporte coletivo

Trabalhadores da Companhia de Desenvolvimento de Passo Fundo (Codepas) pararam as atividades nesta segunda-feira (18). O movimento é uma forma de manifestar contrariedade ao encerramento das atividades da Companhia, anunciado pela prefeitura na sexta-feira (15).

Conforme o sindicato da classe, o Sindurb, a paralisação foi decidida em assembleia. Os ônibus funcionaram até as 10h e voltaram para as garagens, onde permanecem desde então.

Por volta das 11h30min, os trabalhadores saíram em caminhada desde a prefeitura em direção ao centro, para pedir o apoio da comunidade. O protesto deve continuar à tarde, com manifestação na Câmara de Vereadores.

— O que nós estamos fazendo aqui é denunciando o descaso que vem acontecendo com a Codepas ao longo do tempo. Nós só ficamos sabendo dessa dívida na sexta-feira. Agora é mais fácil fechar, tirar mais de 100 empregos dos trabalhadores do que manter esse patrimônio da população — diz o vice-presidente do Sindiurb, Miguel Valdir dos Santos Silva.

Na sexta-feira, a prefeitura anunciou o fim da prestação do serviço de transporte coletivo da Codepas, o que acarreta na demissão de 119 funcionários da empresa pública. Dentre eles estão:

50 motoristas

48 cobradores

21 funcionários de apoio.

A decisão vem na esteira da licitação do transporte público, em fase final de elaboração pelo Executivo. Conforme a prefeitura, a companhia não terá condições financeiras e operacionais de manter o serviço no próximo modelo de concessão.

O Município argumenta que a companhia acumulou uma dívida superior a R$ 50 milhões nos últimos 14 anos. Para atender às exigências legais da nova licitação, seriam necessários investimentos imediatos de R$ 8,14 milhões na compra de nove veículos novos, além de mais seis ônibus nos próximos seis anos, com custo estimado de R$ 5,4 milhões.

Em nota, a prefeitura afirmou que não é possível o aproveitamento direto dos servidores da companhia em outros cargos da administração municipal.

Durante a licitação, a prefeitura informou que vai colocar em prática um plano de contingência para garantir que a população não fique sem atendimento das linhas operadas pela Codepas. Atualmente, a empresa possui sete linhas em seu itinerário. Se houver necessidade, a Coleurb poderá assumir linhas da empresa pública.