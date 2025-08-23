Tenente de 103 anos que lutou na Segunda Guerra Mundial é homenageado em Passo Fundo

Em comemoração ao Dia do Soldado, celebrado em 25 de agosto, a história de um dos últimos pracinhas gaúchos a lutar na Segunda Guerra Mundial foi celebrada em Passo Fundo. Aos 103 anos, o tenente José Negri foi homenageado na tarde deste sábado (23).

Negri nasceu em Camargo, cidade de 3 mil habitantes da Região Norte. Há 80 anos, em maio de 1945, ele integrou a missão brasileira que enviou 25 mil militares à Itália durante um dos maiores conflitos mundiais.

— Graças a Deus, por onde eu fui, eu voltei. Estou muito feliz — disse o tenente durante o evento no Passo Fundo Shopping.

A história é motivo de orgulho para a família do herói expedicionário como destaca o filho de José, Claudemir Negri. O legado vivido é compartilhado entre as gerações da família:

— Ele nos ensinou o que viu lá e o que é o significado da vida de um herói, de um brasileiro que defendeu a nossa nação. Isso nos tornou pessoas fortes, honestas, e agora a gente passa isso para nossos filhos, nossos netos.

A homenagem contou com exposição de fotografias antigas e apresentação instrumental dos músicos da Banda do Exército Brasileiro, atraindo curiosos. Um deles foi o fotógrafo César Nunes, que aproveitou para conhecer o pracinha.

— Acho que tudo é válido, principalmente por quem foi muito jovem e foi para defender a sua vida, o seu país, defender a liberdade, defender a democracia — pontuou.

Leia Mais Gaúcho que lutou na Segunda Guerra Mundial morre aos 103 anos

Um dos organizadores da homenagem, o general do exército Marcus César Oliveira de Assis destacou o feito dos brasileiros na Itália, que mesmo desacreditados superaram todos os desafios.

— Imagina, em 1944, um jovem de 18 anos se alista voluntário para participar de uma guerra em outro continente. Havia naquela época o dito que era mais fácil uma cobra fumar do que os brasileiros atravessarem o Atlântico e participarem da Segunda Guerra. Pois bem, a cobra fumou. E o tenente José Negri é um exemplo vivo dessa realização — resume.











