"Sonhava em conhecer a Arena do Grêmio", lamenta tia de menina que morreu em acidente com a mãe em Pouso Novo

Para a família de Camila Susana Kellm, 35 anos, e Manuela Kellm, 5 anos, a dor da perda ainda é difícil de traduzir em palavras. As duas morreram no sábado (23), em acidente na BR-386 em Pouso Novo, quando viajam para Porto Alegre para realizar um sonho: assistir a um jogo do Grêmio na Arena. No caso da pequena Manuela, seria a primeira vez no estádio do clube pelo qual era apaixonada.

Mãe e filha compartilhavam a paixão pelo Grêmio e estavam a caminho de Porto Alegre quando o acidente aconteceu. Para Manuela, a viagem significava muito mais que um jogo: era a chance de realizar o maior sonho da sua infância.

— O sonho da Manuela era conhecer a Arena do Grêmio. Ela era muito torcedora, tanto ela quanto a Camila. Ela tinha paixão pelos jogadores, reconhecia eles. É triste demais — conta a tia, Leila Kellm, que era irmã de Camila.

Além do amor pelo time do coração, mãe e filha são lembradas por viver intensamente. Leila conta que a pequena Manu, como era chamada, estava sempre sorridente e era muito apegada aos avós. Ela chegou a ser a 1ª Princesa Baby do Clube Juvenil de Passo Fundo, feito que foi lembrado pela instituição nas redes sociais.

— A Manuela era uma criança que, quem viveu com ela, viveu intensamente. Não tinha tristeza perto dela. Era um criança que estava sempre sorrindo, um coraçãozinho que não tem explicação — lembra a tia.

Da mesma forma, Camila era vista como muito dedicada ao trabalho e à família. Ela atuava como gerente de uma unidade da Rede de Farmácias São João, no bairro Vera Cruz, em Passo Fundo, onde liderava um time de em torno de 12 pessoas. Vivia uma fase de conquistas: estava cursando Farmácia e se formaria dentro de dois anos. No próximo domingo (31), completaria 36 anos.

— Ela vivia o hoje. Era uma pessoa espontânea e tinha um coração enorme, que não tem como explicar. Ela também era aquela pessoa que não deixava para amanhã o que tinha que ser feito hoje, o que tinha que se dizer hoje. Ela vivia tudo intensamente — lembra a irmã.

No trabalho, Camila é lembrada com carinho e saudade pelos colegas. A coordenadora das Farmácias São João de Passo Fundo, Fabiane Poetini Leite, conta que Camila era comunicativa, feliz e muito orgulhosa da filha.

— Sempre quando estávamos juntas ela mostrava as fotos da Manuela, as vitórias dela na escola, sempre com muito orgulho. Era dedicada, resolvia tudo com rapidez e carinho. Amava o que fazia e tinha muitos planos para o futuro. Falar da Camila é lembrar de alegria e dedicação — disse.

O acidente

No começo da tarde de 23 de agosto, mãe e filha estavam a bordo de um Ford Focus com o companheiro de Camila, de 33 anos, e a filha adolescente dele a caminho de Porto Alegre para assistir Grêmio e Ceará na Arena pelo Brasileirão.

O veículo bateu de frente com outro carro, um Nivus com placas de Lajeado, que seguia no sentido contrário, na altura do km 290 da BR-386, em Pouso Novo. Camila e Manuela morreram na hora, assim como uma mulher que estava no Nivus, identificada como a médica pediatra Iorrana Rodrigues, 32 anos.

O motorista do Nivus, companheiro de Iorrana, ficou ferido e foi internado no Hospital Bruno Born. Um bebê de 40 dias que estava no veículo chegou a receber atendimento e teve alta hospitalar ainda no fim de semana.