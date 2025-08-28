Geral

De Passo Fundo
"Sonhava em conhecer a Arena do Grêmio", lamenta tia de menina que morreu em acidente com a mãe em Pouso Novo

Camila Susana Kellm e a filha Manuela Kellm estavam a caminho de Porto Alegre quando sofreram o acidente no sábado (23)

Tatiana Tramontina

Repórter

