Sem receber, credores do Grupo Semeato aguardam liberação de valores pela Justiça

Empresa está em recuperação judicial desde 2023. Semeato / Divulgação

A uma semana do fim do prazo, credores do Grupo Semeato ainda aguardam para receber valores das dívidas trabalhistas acumuladas pela empresa. O motivo é a estagnação do processo na Justiça, já que a verba depende de liberação da juíza responsável.

O dinheiro a ser recebido pelos mais de 1,5 mil credores, a maioria ex-trabalhadores, é oriundo do plano de recuperação judicial da empresa. O plano, homologado em 2023, previa o acerto de contas em no máximo dois anos — prazo que termina no próximo dia 22 de agosto.

O documento estabelece que os valores obtidos pela empresa através da venda de imóveis seja usado para o pagamento das dívidas. O leilão mais recente, em maio, foi da fábrica 3 do Grupo Semeato. Localizado no bairro Vera Cruz, em Passo Fundo, o imóvel foi arrematado por R$ 15,2 milhões.

A compradora é uma empresa com sede em Passo Fundo, que fez o pagamento através de uma entrada de R$ 7,3 milhões e fará o restante do acerto em 12 parcelas de R$ 648 mil. Apesar do valor da entrada já estar disponível, os credores ainda aguardam o dinheiro cair na conta.

— Basta o "ok" da Justiça para liberar o dinheiro à empresa, que então pode pagar os credores. Eles estão ansiosos, nervosos, muitos esperam há 10 anos para receber o que é seu de direito. Há uma má vontade, um descaso do Judiciário — disse a advogada Liliane Tamagnone, que representa 70 credores.

A jurista também questiona a demora na homologação da venda do imóvel. Segundo Liliane, apesar do leilão ter ocorrido em maio, a venda só foi reconhecida juridicamente 30 dias depois, o que também afetou o cronograma de pagamentos.

GZH Passo Fundo procurou a juíza Juliana Pasetti Borges, da 3ª Vara Cível de Passo Fundo. Através do departamento de imprensa do TJRS, a magistrada responsável informou que atua em regime de substituição e, por esse motivo, não irá se manifestar sobre o caso neste momento.

A reportagem também tentou contato com o Grupo Semeato, mas não teve retorno até a publicação. O espaço segue aberto.

Recuperação judicial

A recuperação judicial é uma medida que permite que empresas suspendam e renegociem parte de suas dívidas e, assim, evitem o encerramento das atividades ou que sejam levadas à falência.

Neste caso, a iniciativa vale para as empresas que integram o Grupo Semeato S/A. São elas: