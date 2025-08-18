Geral

Em Passo Fundo
Notícia

Saiba como fica a paralisação dos ônibus da Codepas nos próximos dias

Nova assembleia deve ser realizada na quarta (20) para decidir se haverá circulação dos transportes ou não

Tatiana Tramontina

Repórter

