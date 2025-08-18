Saiba como fica a paralisação dos ônibus da Codepas nos próximos dias

Após votação em assembleia, representantes e trabalhadores da Companhia de Desenvolvimento de Passo Fundo (Codepas) seguem parados nesta segunda-feira (18). A decisão foi tomada após participação da categoria na sessão plenária da Câmara de Vereadores. Na terça (19) o serviço volta à normalidade.

Conforme o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo (Sindiurb), Luis Fernando Prichua, uma nova assembleia deve ser realizada na quarta (20) para decidir se as atividades serão paralisadas ou não.

— É preocupante essa situação. São mais de cem funcionários e tem muitas pessoas idosas, que não sabemos o que vão fazer da vida. Mas enquanto não sair a licitação vamos continuar lutando para reverter essa situação — disse.

Leia Mais Trabalhadores da Codepas paralisam atividades após anúncio de fim do serviço do transporte coletivo

Na sexta-feira (15), a prefeitura anunciou o fim da prestação do serviço de transporte coletivo da Codepas, o que acarreta na demissão de 119 funcionários da empresa pública. Dentre eles estão:

50 motoristas

48 cobradores

21 funcionários de apoio.

A decisão vem na esteira da licitação do transporte público, em fase final de elaboração pelo Executivo. Conforme a prefeitura, a companhia não terá condições financeiras e operacionais de manter o serviço no próximo modelo de concessão.

Em nota à imprensa, a prefeitura informou que a legislação não permite a incorporação dos trabalhadores ao quadro funcional do Município. No entanto, disse que o poder público estuda medidas de suporte social e profissional e adicionou no edital da licitação a recomendação para que a empresa vencedora contrate, preferencialmente, os funcionários da Codepas.

O que motivou a retirada do serviço

O Município argumenta que a companhia acumulou uma dívida superior a R$ 50 milhões nos últimos 14 anos. Para atender às exigências legais da nova licitação, seriam necessários investimentos imediatos de R$ 8,14 milhões na compra de nove veículos novos, além de mais seis ônibus nos próximos seis anos, com custo estimado de R$ 5,4 milhões.

Em nota, a prefeitura afirmou que não é possível o aproveitamento direto dos servidores da companhia em outros cargos da administração municipal.

Durante a licitação, a prefeitura informou que vai colocar em prática um plano de contingência para garantir que a população não fique sem atendimento das linhas operadas pela Codepas. Atualmente, a empresa possui sete linhas em seu itinerário. Se houver necessidade, a Coleurb poderá assumir linhas da empresa pública.