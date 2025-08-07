RBS Passo Fundo recebe homenagem por seus 45 anos em cerimônia no aniversário do município

A RBS TV Passo Fundo e Rádio Atlântida Norte Gaúcho foram homenageadas nesta quinta-feira (7) durante a programação dos 168 anos do município. A cerimônia reconheceu empresas e órgãos que contribuíram para o desenvolvimento econômico, social e cultural da cidade.

A emissora recebeu uma placa de reconhecimento pelos 45 anos de atuação regional, marcada pelo compromisso com a informação, a valorização da comunidade e a cobertura jornalística local.

Mauro Sérgio Vanin, gerente executivo da RBS TV Passo Fundo, destacou o papel da emissora no desenvolvimento da região:

— A RBS está empenhada em ser uma protagonista no crescimento da nossa comunidade, expondo emoções, fatos, interagindo com as pessoas e oferecendo entretenimento. Nosso compromisso é seguir sendo relevante para o público local e regional — disse.

Milton Reimers, coordenador técnico que atua há 41 anos na empresa, falou com orgulho sobre sua trajetória:

— Tenho muito orgulho. Passei por diferentes tecnologias, do analógico ao digital, e seguimos firmes para o que vier pela frente.

Segundo o prefeito Pedro Almeida, homenagear essas trajetórias é reafirmar os valores que fortalecem o município.

— Cada uma dessas instituições representa um capítulo da nossa história. Celebramos o que temos de melhor: o comprometimento das pessoas com o bem comum, com a educação, com a cultura, com o cuidado ao próximo — destacou.

O evento foi realizado na sede da Academia Passo-Fundense de Letras (APL) e reuniu representantes de instituições que fazem parte da história de Passo Fundo. Além da RBS TV e Rádio Atlântida, foram homenageados as seguintes instituições: