Quem são as vítimas do acidente que deixou três mortos na BR-386 em Pouso Novo

Família que saiu de Passo Fundo ia assistir ao jogo do Grêmio. Os motoristas dos dois veículos estão em estado grave na UTI, enquanto bebê recém-nascido teve alta hospitalar

GZH Passo Fundo

