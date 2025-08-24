Quem são as vítimas do acidente que deixou três mortos na BR-386 em Pouso Novo

Colisão frontal foi por volta das 12h40min, no km 290 da BR-386, em Pouso Novo. PRF / Divulgação

Foram identificadas as duas mulheres e a criança que morreram em acidente de trânsito na BR-386 em Pouso Novo, na tarde de sábado (23). Elas são Camila Susana Kellm, 35 anos, e sua filha, Manuela Kellm, 5, de Passo Fundo; e a médica pediatra Iorrana Rodrigues, 32, natural de Mormaço.

A colisão frontal foi por volta das 12h40min, no km 290 da rodovia, e envolveu dois automóveis: um Ford Focus emplacado em Passo Fundo e um Nivus com placas de Lajeado.

No Focus estavam Camila, Manuela, um homem de 33 anos e uma adolescente. Uma familiar relatou a GZH Passo Fundo que a família viajava a Porto Alegre para assistir ao jogo do Grêmio contra o Ceará, pelo Brasileirão.

A colisão deixou o homem, que dirigia o carro, e a adolescente feridos. Eles foram encaminhados ao Hospital Bruno Born, em Lajeado. O estado de saúde dos dois é considerado estável. Camila e Manuela morreram no local.

Trânsito ficou interrompido até as 17h55min.

Iorrana era uma das três passageiras do Nivus. Com ela estavam um homem, que dirigia o carro, de 40 anos, e um bebê de cerca de 40 dias. Ela morreu no local. O homem e o bebê também foram socorridos ao Hospital Bruno Born, com ferimentos. O condutor está em estado grave na UTI e o bebê teve alta hospitalar.

A médica pediatra se formou na Universidade de Passo Fundo (UPF) em 2017 e fazia parte do corpo clínico do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP). Também atuava em Caxias do Sul. Nas redes sociais, celebrava o fato de ter se tornado mãe pela primeira vez há pouco mais de um mês.