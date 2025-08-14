Projetos sociais do norte gaúcho receberão mais de R$ 640 mil para educação, cultura e esporte

Iniciativas de cinco cidades da região serão beneficiadas. Divulgação / Sicredi

Projetos sociais de Passo Fundo, Ernestina, Mato Castelhano, Pontão e Coxilha receberão investimento de mais de R$ 640 mil para desenvolver ações voltadas à educação, cultura, esporte, meio ambiente, segurança e inclusão social. Ao todo, 74 iniciativas do norte gaúcho serão beneficiadas com o recurso.

A verba é do Fundo Social do Sicredi Integração de Estados RS/SC/MG, que destina 2% do resultado obtido em 2024 para apoiar projetos sociais de interesse coletivo. O objetivo é desenvolver as comunidades de forma sustentável e colaborativa.

A ideia é promover a qualidade de vida nas comunidades onde a cooperativa está presente, destaca o gerente de Desenvolvimento do Cooperativismo, Paulo Brum:

— Destinamos parte dos nossos resultados econômicos a ações que promovam o bem-estar e a inclusão, gerando transformações positivas. Não é só dinheiro, é contribuir para o desenvolvimento da região.

Os contemplados serão conhecidos nesta quinta-feira (18), durante a entrega oficial do recurso, que acontece a partir das 18h30min, em Passo Fundo.

A distribuição do valor é aprovada pelos associados da cooperativa durante as assembleias. Desde sua implantação, em 2020, o Fundo Social já destinou mais de R$ 4,5 milhões a mais de 520 projetos.

