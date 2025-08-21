Geral

Cidade para todos
Notícia

Projeto leva audiodescrição a pontos turísticos de Passo Fundo para incluir pessoas cegas

Iniciativa reúne imagens de locais do município com descrição sonora e tours adaptados, promovendo a acessibilidade

Tatiana Tramontina

Repórter

