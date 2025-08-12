Projeto em Panambi oferece suporte a jovens que deixam abrigos institucionais ao completar 18 anos

Ao completar 18 anos, adolescentes que vivem em abrigos precisam deixar as instituições, muitas vezes sem ter para onde ir. Em Panambi, na Região Noroeste, o "Programa Recomeçar" foi criado para oferecer suporte a esses jovens após o desligamento do acolhimento institucional.
A iniciativa foi transformada em lei municipal em maio deste ano. Ela prevê que, por um período de dois anos, os jovens participantes recebam: moradia custeada pelo município, apoio psicológico, acesso à profissionalização e inserção no mercado de trabalho.
A ideia surgiu a partir de uma preocupação da juíza da Infância e Juventude da comarca de Panambi, Nathalia Alonso e Alonso Barreiros, com o futuro dos adolescentes.
— Começou a me dar uma angústia muito grande, porque não dá pra simplesmente, ao completar 18 anos, fazer com que eles tenham a vida deles por conta, sem a mínima retaguarda, sem um emprego, sem como se manter — explica.
Atualmente, o primeiro jovem atendido pelo programa vive em um apartamento alugado e mobiliado com doações. Ele recebe cesta básica e está trabalhando.
No próximo ano, suas irmãs gêmeas também devem ser acolhidas.
— Vai ser uma coisa muito boa pra nossa vida, porque a gente vai ter a nossa casinha. Eu vou estar ali com minha irmã também, eu e ela estamos sempre juntas — disse uma das adolescentes.
Além da elaboração do projeto, que foi convertido em lei, a prefeitura firmou convênios com empresas, instituições de ensino e organizações da sociedade civil para viabilizar o programa.
— Meu sonho é fazer faculdade. Minha irmã sonha em cursar Direito. Queremos conquistar nossas coisas, comprar um carro, ajudar uma à outra e ter uma família que não passe pelos mesmos problemas que nós passamos — destaca a adolescente que vai integrar a iniciativa.
Protagonistas da sua história
Segundo dados do Estado, 277 adolescentes acolhidos no Rio Grande do Sul estão prestes a completar 18 anos. Projetos como o de Panambi poderiam auxiliar na estruturação da vida desses jovens que precisarão deixar o acolhimento institucional ao chegar à maioridade.
— Um jovem desacolhido, sem ter pra onde ir, eventualmente seria uma presa fácil para um caminho que não seria o adequado — enfatiza a juíza.
Na avaliação da presidente da Associação de Voluntários Casa de Passagem do município, Solange Molz, o impacto do programa já é considerado muito positivo.
— Segurança é a palavra. O tempo em que ele está nesse projeto realmente é um recomeçar, por conta própria, saber que agora eu sou o protagonista da minha história — resume.