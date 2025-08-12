Projeto em Panambi oferece suporte a jovens que deixam abrigos institucionais ao completar 18 anos

Jovens recebem moradia, apoio psicológico, acesso à profissionalização e inserção no mercado de trabalho. Reprodução RBS TV / Divulgação

Ao completar 18 anos, adolescentes que vivem em abrigos precisam deixar as instituições, muitas vezes sem ter para onde ir. Em Panambi, na Região Noroeste, o "Programa Recomeçar" foi criado para oferecer suporte a esses jovens após o desligamento do acolhimento institucional.

A iniciativa foi transformada em lei municipal em maio deste ano. Ela prevê que, por um período de dois anos, os jovens participantes recebam: moradia custeada pelo município, apoio psicológico, acesso à profissionalização e inserção no mercado de trabalho.

A ideia surgiu a partir de uma preocupação da juíza da Infância e Juventude da comarca de Panambi, Nathalia Alonso e Alonso Barreiros, com o futuro dos adolescentes.

— Começou a me dar uma angústia muito grande, porque não dá pra simplesmente, ao completar 18 anos, fazer com que eles tenham a vida deles por conta, sem a mínima retaguarda, sem um emprego, sem como se manter — explica.

Atualmente, o primeiro jovem atendido pelo programa vive em um apartamento alugado e mobiliado com doações. Ele recebe cesta básica e está trabalhando.

No próximo ano, suas irmãs gêmeas também devem ser acolhidas.

— Vai ser uma coisa muito boa pra nossa vida, porque a gente vai ter a nossa casinha. Eu vou estar ali com minha irmã também, eu e ela estamos sempre juntas — disse uma das adolescentes.

Além da elaboração do projeto, que foi convertido em lei, a prefeitura firmou convênios com empresas, instituições de ensino e organizações da sociedade civil para viabilizar o programa.

— Meu sonho é fazer faculdade. Minha irmã sonha em cursar Direito. Queremos conquistar nossas coisas, comprar um carro, ajudar uma à outra e ter uma família que não passe pelos mesmos problemas que nós passamos — destaca a adolescente que vai integrar a iniciativa.

Protagonistas da sua história

Segundo dados do Estado, 277 adolescentes acolhidos no Rio Grande do Sul estão prestes a completar 18 anos. Projetos como o de Panambi poderiam auxiliar na estruturação da vida desses jovens que precisarão deixar o acolhimento institucional ao chegar à maioridade.

— Um jovem desacolhido, sem ter pra onde ir, eventualmente seria uma presa fácil para um caminho que não seria o adequado — enfatiza a juíza.

Na avaliação da presidente da Associação de Voluntários Casa de Passagem do município, Solange Molz, o impacto do programa já é considerado muito positivo.

— Segurança é a palavra. O tempo em que ele está nesse projeto realmente é um recomeçar, por conta própria, saber que agora eu sou o protagonista da minha história — resume.











