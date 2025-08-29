Professor e Estado são condenados em caso de injúria racial em escola do Norte do RS

Decisão foi do Juizado Especial Cível da Comarca de Carazinho. Google Maps / Reprodução

O Juizado Especial Cível da Comarca de Carazinho condenou um professor da rede estadual e o Estado a indenizar um estudante. A decisão proferida na terça-feira (26) determina que o adolescente receba R$10 mil por danos morais em um caso de injúria racial ocorrido no dia 19 de agosto de 2024, na Escola Estadual de Ensino Médio Cônego João Batista Sorg, de Carazinho. Cabe recurso da decisão.

Na data do ocorrido, o estudante estava ausente da sala de aula e o professor usou as expressões "mulato, o negro, é o que senta aqui na frente?" e "aquele pia que sempre falta, o negro, mulato, vem?", conforme a denúncia. Após o fato, alunos teriam procurado a direção e feito uma ata. A família do estudante registrou o caso na Polícia Civil nove dias depois.

No processo, o professor Luiz Fernando Dorneles Gonçalves alegou que não havia provas de ter usado as expressões e que a denúncia era fundamentada em alegações de estudantes sem prova concreta. Ainda segundo a defesa, para configurar o delito de injúria era necessário ter o objetivo de ofender e, sem o eventual dolo, não haveria delito.

Estudantes que estavam na sala de aula reafirmaram à Justiça o que ocorreu no dia da ação, e uma professora confirmou que os alunos foram até a direção para relatar o caso.

Outros docentes não presenciaram o momento, mas apontaram que nunca perceberam comportamento preconceituoso do réu.

A sentença

Na sentença, o juiz Abel dos Santos Rodrigues apontou que as expressões foram pejorativas e discriminatórias.

"No caso, as expressões 'mulato' e 'negro', utilizadas pelo professor para se referir ao autor, no contexto em que foram empregadas, revelam conteúdo pejorativo e discriminatório. Não se tratou de mera descrição física, mas de uma forma de identificação preconceituosa, como claramente percebido pelos alunos presentes na sala de aula", escreveu.

Por fim, o juiz sentenciou o Estado e o professor a pagarem R$10 mil ao aluno por danos morais.

Por nota, o advogado do estudante, Felipe Müller, afirmou que a sentença reconheceu a gravidade do caso (leia a nota na íntegra abaixo).

Contraponto

Procurada pela reportagem, a defesa do professor não se manifestou até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.

O Estado, por meio da Secretaria de Educação, apontou que abriu uma sindicância para apuração dos fatos. Além disso, afirmou que, desde o ocorrido, o estudante e sua família foram acolhidos pelo Núcleo de Cuidado e Bem-Estar Escolar (leia a nota na íntegra abaixo).

O que diz o governo do Estado

"A Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul informa que acompanha o caso por meio da 39ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE) e que foi instaurado um processo de sindicância para apuração dos fatos.

Desde o ocorrido, o estudante e sua família foram prontamente acolhidos pelo Núcleo de Cuidado e Bem-Estar Escolar, e também foi realizado trabalho de escuta e acompanhamento com a turma, com o objetivo de promover um ambiente escolar seguro, respeitoso e acolhedor para todos.

A Secretaria desenvolve um trabalho contínuo e comprometido com a promoção de uma educação antirracista, por meio do Programa de Educação Antirracista, que possibilitou o desenvolvimento do Protocolo de Prevenção e Combate à Violência Racial, das ações do Núcleo de Políticas Educacionais para Equidade e da articulação da Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola (PNEEQR), contemplando as seguintes diretrizes:

Identificação, prevenção e resposta a situações de violência racial;

Acolhimento e acompanhamento de estudantes e familiares em casos de discriminação;

Formação de educadores para práticas antirracistas;

Valorização da diversidade no currículo escolar;

Implementação das Escolas Referência Antirracista, com foco em equidade, direitos humanos e justiça social.

A Secretaria da Educação reafirma seu compromisso com o combate a todas as formas de discriminação e com a construção de uma rede estadual de ensino que assegure respeito, dignidade e inclusão de todos os estudantes."

O que diz a família do estudante

"O Dr. Felipe Müller, advogado de A.F. S., manifesta-se sobre a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Carazinho, que reconheceu a prática de injúria racial contra o estudante em ambiente escolar. A decisão condena o Estado do Rio Grande do Sul e o professor a pagar indenização por danos morais.

O caso de A. evidencia uma realidade inaceitável: o racismo continua a se manifestar em espaços que deveriam ser de acolhimento e respeito, como a escola. É inconcebível que um estudante seja reduzido ou lembrado de forma pejorativa pela cor da sua pele em um ambiente de aprendizado. A decisão judicial representa um passo fundamental na luta contra o racismo estrutural.

A sentença não apenas valida a dor e o constrangimento que nosso cliente sofreu, mas também envia uma mensagem clara: o ambiente escolar, que deveria ser um local de acolhimento e segurança, não pode tolerar nenhuma forma de discriminação.

Conforme comprovado no processo, o professor se referiu a A., que estava ausente, usando os termos "negro" e "mulato" de forma pejorativa para identificá-lo perante os colegas de turma.

A sentença reconhece a gravidade do ocorrido, trazendo não apenas uma reparação pelo sofrimento enfrentado pelo A., mas também uma mensagem firme de que situações como essa não podem se repetir. A indenização fixada em R$ 10.000,00 cumpre um duplo papel: compensar a dor causada e, ao mesmo tempo, servir como uma medida pedagógica para coibir práticas semelhantes no futuro.

Mais do que reparar um caso individual, esta decisão reafirma que o racismo não será tolerado. A escola deve ser um espaço seguro, inclusivo e igualitário, e cada decisão como essa reforça o compromisso da sociedade em avançar nesse caminho.