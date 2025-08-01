Professor de Passo Fundo será convidado de honra em uma das maiores festas religiosas da África

Celebração é considerada a mais importante para a linha islâmica do Mouridismo, que tem forte ligação com a identidade nacional do Senegal. Diogo Zanatta / Especial

O professor da Universidade de Passo Fundo (UPF), Frederico Santos dos Santos, é convidado de honra na maior celebração religiosa do Senegal e uma das maiores da África, o Grande Magal de Touba. O encontro simboliza a memória ao poeta e líder religioso Cheikh Ahmadou Bamba, que se exilou em ato de resistência contra o império francês no século 19.

A celebração é considerada a mais importante para a linha islâmica do Mouridismo e acontece no dia 18 de Safar de 1447, correspondente aos dias 11 ou 12 de agosto de 2025. Na ocasião, são realizadas festas com orações e agradecimentos coletivos.

O convite a Santos veio através do presidente do Comitê de Relações Internacionais do Senegal, Cheikhouna Bara Falilou, durante a Journée Khassida, em São Paulo.

— Em 2019 e 2020 fiz várias visitas ao Senegal para a pesquisa da minha tese de doutorado. Por todo meu envolvimento nos estudos e na comunidade senegalesa, ele achou importante me fazer o convite — disse.

A viagem de Santos começa neste sábado (2), quando viaja a Salvador (BA) para participar da 15ª Reunião de Antropologia do Mercosul. De lá, embarca para a capital senegalesa Dacar.

O Grande Magal de Touba dura quatro dias e acontece na cidade de Touba, a 184 quilômetros de Dacar. A expectativa é que cerca de 7 milhões de pessoas participem da celebração em 2025.

"Grande responsabilidade"

O professor Frederico Santos dos Santos ao lado do presidente do Comitê das Relações Internacionais do Senegal, Cheikhouna (verde), e membros da comunidade senegalesa de Passo Fundo. Arquivo pessoal / Divulgação

Santos classifica a participação como uma "grande responsabilidade", em especial por representar a comunidade senegalesa que vive no Brasil:

— Em 2019 eu assisti a celebração pela visão deles. Agora, é pelo lado dos políticos. As famílias que visitei se sentem representadas com isso. Quando fazia a pesquisa me perguntava: "como cheguei aqui?". Me disseram que Ahmadou Bamba havia me escolhido — contou.

Frederico é mestre em Ciências Sociais pela PUCRS e doutor em Antropologia Social pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), com parte dos estudos realizados no Senegal.