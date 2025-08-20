Prefeitura e Be8 assinam contrato para uso de biocombustível em parte da frota de Passo Fundo

A prefeitura de Passo Fundo e a empresa Be8 assinaram, nesta quarta-feira (20), um contrato para utilização do novo biocombustível Be8 BeVant em 17 veículos e máquinas da frota do município. O objetivo da troca é reduzir as emissões de gases poluentes.
O produto é desenvolvido na indústria da empresa, com sede em Passo Fundo, no norte gaúcho. Conforme já adiantado pela colunista Rosane de Oliveira, todos os meses a prefeitura consumirá aproximadamente 10 mil litros do biocombustível para abastecer os seguintes veículos:
- 11 caminhões, uma motoniveladora e duas retroescavadeiras da Secretaria de Obras
- Um micro-ônibus da Secretaria de Saúde
- Uma picape da Secretaria do Meio Ambiente
- Um veículo do Gabinete do Prefeito
Segundo o CEO da Be8, Erasmo Battistella, o produto substituirá o diesel e vai reduzir de imediato a liberação de gases prejudiciais ao meio ambiente e à saúde.
— O biocombustível vai reduzir 99% da emissão de fumaça preta e o produto também atende a todos os índices de emissão de gás carbônico, óxido de hidrogênio e outros poluentes — disse.
Quando comparado ao diesel de origem fóssil, o biocombustível de Passo Fundo reduz até 50% as emissões de CO (monóxido de carbono), até 85% a emissão de materiais particulados e em até 90% de fumaça preta.
Dentro de 30 a 40 dias, os veículos passarão por um processo de limpeza e troca de filtros para poderem receber o biocombustível. Nesse período, a prefeitura também vai trabalhar na instalação do posto que abastecerá os veículos, no paço municipal.
Economia Circular
Uma das principais matérias-primas para a produção do Be8 BeVant é o óleo de cozinha usado, proveniente do sistema de coleta pública de resíduos, estabelecimentos comerciais e residências de Passo Fundo, como parte do Programa Be8 Ser Sustentável, criado pela empresa.
O programa mantém parcerias com a Cooperativa Amigos do Meio Ambiente (Coama) e a Associação das Entidades do Projeto TransformAção. Mais de 15 cooperativas de catadores no RS participam da iniciativa, com apoio de capacitações realizadas em parceria com o Sebrae-RS buscando a profissionalização dos cooperados.