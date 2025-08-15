Geral

Em Passo Fundo
Notícia

Prefeitura anuncia fim das atividades de transporte coletivo da Codepas; 119 trabalhadores serão desligados

Decisão vem na esteira da licitação do transporte público de Passo Fundo. Segundo a prefeitura, companhia não terá condições financeiras e operacionais de seguir no novo modelo de concessão. Serviços de estacionamento rotativo e coleta de lixo seguem normalmente

Rebecca Mistura

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS