Prédio histórico desaba no centro de Cruz Alta e causa danos à rede elétrica 

Um prédio histórico de Cruz Alta, no noroeste do RS, desabou na tarde de domingo (3). O imóvel, que por anos funcionou como casa de shows, estava fechado e não apresentava mais condições de uso.

O desabamento foi por volta das 16h30min, na rua Pinheiro Machado, no centro da cidade. Segundo a Defesa Civil, a estrutura atingiu um poste de energia elétrica e um carro que estava estacionado na via.

Cinco residências seguem sem luz, e equipes da RGE trabalham nesta segunda-feira (4) para restabelecer o fornecimento, realizando manobras na rede.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o alvará do prédio venceu em abril de 2017 e ele estava desocupado desde então. O Departamento Operacional de Fiscalização e Obras do município notificou o proprietário na manhã desta segunda para que, em até 48 horas, apresente um projeto de demolição do restante da estrutura e de remoção dos escombros.