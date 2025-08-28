População de Passo Fundo sobe para 214,8 mil habitantes, aponta nova estimativa do IBGE

Novos dados divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (28) apontam que a população de Passo Fundo é de 214.811 habitantes.
O número revela um aumento populacional de 4,17% em relação ao Censo de 2022, quando a cidade era estimada em 206.215 moradores. No ano passado, a estimativa do IBGE contou 214.564 habitantes em Passo Fundo.
O crescimento também foi registrado em termos estaduais e nacionais. A população gaúcha teve o 3º menor crescimento do Brasil e se aproxima de um pico populacional com 11,2 milhões de moradores. O crescimento foi de 3,22%.
O número considera a contagem de pessoas até 1º de julho de 2025 e tem como base informações de pessoas e domicílios, além de outros indicadores, como taxas de nascimento e mortalidade. As informações foram publicadas no Diário Oficial da União.
Os dados servem como referência para indicadores sociais e econômicos, e são usados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para calcular o Fundo de Participação de Estados e Municípios, por meio do qual o governo distribui recursos.