População de Passo Fundo sobe para 214,8 mil habitantes, aponta nova estimativa do IBGE

Número revela um aumento populacional de 4,17% em relação ao censo de 2022, quando o número de habitantes de Passo Fundo era de 206 mil

Eduarda Costa

Repórter

