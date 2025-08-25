Polícia Civil investiga desaparecimento de homem em Palmeira das Missões

A Polícia Civil de Palmeira das Missões, no norte do RS, investiga o desaparecimento de Ernane de Souza Moraes, de 41 anos. O homem não é visto por familiares e amigos desde o último dia 30 de maio.

Ernane saiu de casa com a própria motocicleta, uma Bross 160 de cor preta, por volta das 11h20min daquele dia. De acordo com a irmã, Marluce de Souza Moraes, ele teria dito ao filho que iria dar uma volta e não retornou mais para a residência.

Ainda conforme a família, Ernane tem depressão e esquizofrenia. Ele estaria sem a medicação há pelo menos uma semana antes do desaparecimento.

Segundo a irmã, ele não havia recebido alta médica, mas relatava que se sentia bem:

— Ele falou que tinha um dinheiro para pegar, mas fomos verificar e não tinha nada. Ele falava que queria conhecer o mundo lá fora, pra ver como é — recorda Marluce.

A investigação apontou que Ernane teria ido em direção à cidade de Panambi. A polícia realizou diligências e buscou imagens em câmeras do município para tentar localizar o homem, mas até o momento não teve sucesso.

Ernane teria saído de casa duas vezes na semana do desaparecimento, e na terceira oportunidade não voltou mais. Ele deixou o celular na residência, mas levou documentos.