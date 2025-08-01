Pesquisadores de Passo Fundo recuperam contos raros do escritor gaúcho Josué Guimarães

Entre papéis amarelados pelo tempo, anotações feitas à mão e datilografias carregadas de correções, o Acervo Literário de Josué Guimarães (Aljog), localizado na Universidade de Passo Fundo (UPF), encontrou contos do autor que, até então, estavam esquecidos.

Foi durante o processo de pesquisa e organização dos manuscritos do escritor gaúcho que Israel Portela de Farias, bolsista do Aljog e doutorando do Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL), localizou cerca de 13 textos pouco conhecidos. Entre eles, contos publicados apenas em antologias dispersas, adaptações e três textos provavelmente inéditos.

— Alguns textos não conseguimos localizar em nenhuma publicação que exista do Josué até então. É difícil trabalharmos com a questão do inédito porque, como Josué publicou na década de 1970 e 1980, muitas revistas da época nem existem mais. Então trabalhamos com a ideia de prováveis inéditos — explica Israel.

Os três contos já estão disponíveis no site da curadoria do projeto, sendo que dois estão completos e o terceiro ainda precisa ser finalizado. A previsão é de que o trabalho, coordenado pelo professor Miguel Rettenmaier da Silva, seja concluído até o final do ano.

Além do material na íntegra, a edição também é disponibilizada por camadas: a primeira é o texto-base, ou seja, como foi inicialmente escrito por Josué; a segunda traz as correções feitas pelo próprio autor, geralmente com caneta de cor diferente; e a terceira camada inclui os retoques finais.

Essas camadas revelam diferentes estágios do processo criativo do autor, permitindo também a análise de possíveis versões alternativas dos contos.

— Realizamos esse trabalho para que os leitores também pudessem acompanhar as obras e não ficassem somente no acervo, preservando a memória do Josué Guimarães com esses textos inéditos. São apenas três, tem mais alguns que não trabalhamos ainda — adianta o doutorando.

Os contos

O primeiro conto, intitulado A dramática história de uma dama, chamou a atenção do Aljog por não ser encontrado em nenhuma publicação conhecida do autor. O texto foi editado durante a dissertação de mestrado de Israel.

Uma carta enviada por Josué à revista Status, na qual ele solicita a possível publicação do conto, reforça a hipótese de que a obra era inédita e pensada com uma abordagem mais erótica, característica da linha editorial da revista.

— Provavelmente não foi publicado. Como era na década de 1970, o conto envolvia questões sobre a dominância do homem com a mulher e questões de agressões. O Josué chegou a trocar algumas palavras também, como, por exemplo, sexo por jogo de damas — revela Israel.

O segundo conto, intitulado O mágico, foi encontrado entre os manuscritos de um dos seus cadernos de anotações de Josué Guimarães.

Com cerca de oito páginas escritas frente e verso, o texto apresenta uma narrativa irônica e carregada de crítica social: um mágico preso provoca desordem entre os detentos com truques que fazem aparecer comida, sendo punido com isolamento na solitária, onde morre de fome.

O terceiro e último conto, A árvore de Natal, segue em edição. Com tom irônico e cômico, o texto satiriza um homem que monta a sua árvore de Natal e não consegue mais se desfazer dela.

— Tem uma briga com um síndico. É um conto mais engraçado. Esse está em 90% (da edição). Já estou trabalhando há três anos, é um trabalho um pouco demorado, mas depois que é finalizado fica muito bonito — resume o bolsista.

Sobre o autor

Guimarães escreveu para a Zero Hora. Armênio Abascal Meireles / Agencia RBS

Josué Guimarães nasceu em 7 de janeiro de 1921, na cidade gaúcha de São Jerônimo. Antes de se tornar escritor de romances, foi jornalista.

Ainda jovem, se mudou para São Paulo à procura de emprego. Foi lá que começou a trabalhar como redator e ilustrador. Ao longo da vida, também foi repórter, cronista, comentarista e diagramador, além de político.

Guimarães escreveu para Zero Hora e outros jornais brasileiros, como a Folha de São Paulo, Jornal do Brasil e Correio do Povo. Ficou conhecido por suas crônicas de cunho político.

As obras do autor foram publicadas entre 1970 e 1987, um ano após sua morte. Josué Guimarães faleceu em Porto Alegre em 1986.

Entre seus principais escritos estão: A Ferro e Fogo (1972), Depois do Último Trem (1973), É Tarde para Saber (1977), Os Tambores Silenciosos (1977), Dona Anja (1978) e Camilo Mortágua (1980).



