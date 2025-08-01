Geral

Tesouro literário
Notícia

Pesquisadores de Passo Fundo recuperam contos raros do escritor gaúcho Josué Guimarães

Obras "A dramática história de uma dama", "O mágico" e "A árvore da Natal" podem ser conferidas no site da curadoria digital do escritor

Tatiana Tramontina

Repórter

