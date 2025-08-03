Passo Fundo terá posto de coleta em campanha para buscar DNA de familiares de desaparecidos

Rio Grande do Sul é um dos estados que mais contribuem com dados no Banco Nacional de Perfis Genéticos. Leonardo Ambrosio / Ascom IGP

O posto do Instituto-Geral de Perícias (IGP) de Passo Fundo integra a Campanha Nacional de Coleta de DNA de Familiares de Pessoas Desaparecidas, promovida Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), a partir de terça-feira (5).

O movimento vai até 15 de agosto e busca ampliar as ações de identificação de pessoas desaparecidas em todo o Brasil. Essa é a terceira edição da campanha. No ano passado, a iniciativa coletou 1.645 amostras de DNA, que ajudaram na identificação de 35 pessoas. Dessas, três eram gaúchas.

Em 2025, a coleta visa auxiliar na análise de perfis que aguardam processamento. A iniciativa é coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), com apoio de laboratórios de genética forense de todo o país, além de delegacias especializadas e instituições estaduais.

— Cada perfil genético coletado é uma nova esperança para a identificação de pessoas desaparecidas. Sabemos o impacto que essa dor causa nas famílias, e por isso reforçamos nosso empenho em ampliar o banco de perfis e acelerar as identificações — disse o diretor-geral do IGP, Paulo da Cruz Barragan.

Participação de familiares é crucial, diz IGP

Segundo o IGP, a participação dos familiares é essencial para que essas pessoas possam ser identificadas. Os familiares devem seguir a seguinte lista de prioridade para doar material genético:

Filhos biológicos e o outro genitor

Pai e/ou mãe biológicos

Irmãos biológicos (filhos do mesmo pai e da mesma mãe).

Segundo o IGP, o DNA fornecido é utilizado apenas para essa finalidade. A coleta é feita com um cotonete passado por dentro das bochechas ou a partir de uma pequena gota de sangue extraída do dedo.

Hoje o Rio Grande do Sul ocupa a quarta colocação no ranking de contribuições de perfis genéticos, de acordo com dados da Rede Integrada de Perfis Genéticos. Esses dados são cruciais para que, a partir de novas coletas, as autoridades possam chegar a novas identificações.

Até o momento, o IGP já promoveu a identificação de mais de 100 restos mortais por meio do banco de perfis genéticos, ajudando a dar mais dignidade aos familiares de pessoas desaparecidas.

Onde fazer a coleta em Passo Fundo