Passo Fundo tem 25 pontos com obras de esgoto da Corsan nesta semana; saiba os locais

As obras de esgotamento sanitário da Corsan/Aegea em Passo Fundo devem causar interrupções no trânsito em pelo menos 25 pontos da cidade a partir desta segunda-feira (18) (veja abaixo).
A operação integra a chamada Bacia Pinheiro Torto. Ao todo, o investimento é de R$ 30 milhões e deve elevar o índice de coleta e tratamento de esgoto na cidade de 42% para mais de 50%.
O objetivo é cumprir as metas de universalização do saneamento básico previsto pelo Marco Legal do Saneamento, estabelecido por lei federal. Até 2033, 99% da população deverá ter acesso à água potável e 90% à coleta e ao tratamento de esgoto.
Em Passo Fundo, as obras são divididas em três frentes. São elas:
- Petrópolis: instalação de canalização de esgoto entre a Avenida Dr. César Santos, onde se localizava a antiga Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, e a rodovia BR-285, além de todas as ruas transversais. Investimento estimado em R$ 8 milhões e deve beneficiar 1,1 mil famílias
- Nonoai, Independente, Operária e parte do Vera Cruz: com investimento previsto de R$ 8 milhões, o objetivo é construir 24 quilômetros de redes coletoras de esgoto, beneficiando 3 mil residências. A conclusão é prevista para dezembro. Nessa parte, a obra deve privilegiar o método não destrutivo — ou seja, os tubos serão inseridos através de uma máquina, sem abertura de valas
- Vera Cruz e Valinhos: R$ 22 milhões serão destinados para a construção de 50 quilômetros de tubulações e estações elevatórias de esgoto, que atenderão mais de 6,5 mil residências dos bairros Vera Cruz e Valinhos. A previsão é que a operação siga até o primeiro trimestre de 2026.
O esgoto coletado nessas regiões da cidade será direcionado para a Estação de Tratamento Araucária, que fica próxima à BR-285. A Corsan fará reuniões para explicar aos moradores o calendário de obras, prazos e procedimentos para conexão às redes quando as obras estiverem concluídas.
Onde tem obras da Corsan em Passo Fundo?
Na semana de 17 a 23 de agosto, a Corsan realiza obras nos seguintes pontos da cidade:
- Rua Morom (entre as ruas Coronel Miranda e Mascarenhas)
- Rua Coronel Miranda (entre as ruas Morom e Independência)
- Rua Albertina Rosado (entre as ruas Estrela e Castanho da Rocha)
- Rua Amazonas (entre as ruas Novo Hamburgo e Paulina Missel)
- Rua das Andradas (entre as ruas Coronel Miranda e Mascarenhas)
- Avenida Brasil (entre as ruas Coronel Miranda e Mascarenhas)
- Rua Castanho da Rocha (entre as ruas Novo Hamburgo e Amazonas)
- Rua Ercília Cogo (entre as ruas Castanho da Rocha e Fredival Dorneles Lopes)
- Rua General Osório (entre as ruas Alferes Rodrigues e Mascarenhas)
- Rua Novo Hamburgo (entre as ruas Estrela e Castanho da Rocha)
- Rua Tenente Muller (entre as ruas Amazonas e Castanho Rosado)
- Rua João Pereira Bilhar (entre as ruas Tapejara e Santa Cruz)
- Travessa Muçum (entre as ruas João Pereira Bilhar e Brás Cubas)
- Rua Tapejara (entre as ruas João Pereira Bilhar e Brás Cubas)
- Travessa Casca (entre as ruas João Pereira Bilhar e Brás Cubas)
- Rua Vadelmar Alves da Silva (entre as ruas Tapejara e Travessa Casca)
- Avenida Doutor César Santos (entre as ruas Paissandú e Florianópolis)
- Rua Paissandú (entre a Avenida Doutor César Santos e Rua Dr. Verdi de Cesaro)
- Rua Francisco Casa (entre a Avenida Doutor César Santos e Rua Dr. Verdi de Cesaro)
- Rua Dr. Roberto Tasca (entre a Avenida Doutor César Santos e Rua Florianópolis)
- Rua Maria Rezende (entre a Avenida Doutor César Santos e Rua Florianópolis)
- Rua Hermínio Biazus (entre as ruas São Francisco e Julio Schiling)
- Rua Nova Prata (entre as ruas São Francisco e Julio Schiling)
- Rua São Francisco (entre as ruas Nova Prata e Garibaldi)
- Rua Inspetor Serafim Lemos (entre as ruas São Francisco e São Leopoldo).