Passo Fundo tem 25 pontos com obras de esgoto da Corsan nesta semana; saiba os locais

Ao todo, o investimento é de R$ 30 milhões. Corsan/Aegea / Divulgação

As obras de esgotamento sanitário da Corsan/Aegea em Passo Fundo devem causar interrupções no trânsito em pelo menos 25 pontos da cidade a partir desta segunda-feira (18) (veja abaixo).

A operação integra a chamada Bacia Pinheiro Torto. Ao todo, o investimento é de R$ 30 milhões e deve elevar o índice de coleta e tratamento de esgoto na cidade de 42% para mais de 50%.

O objetivo é cumprir as metas de universalização do saneamento básico previsto pelo Marco Legal do Saneamento, estabelecido por lei federal. Até 2033, 99% da população deverá ter acesso à água potável e 90% à coleta e ao tratamento de esgoto.

Em Passo Fundo, as obras são divididas em três frentes. São elas:

Petrópolis : instalação de canalização de esgoto entre a Avenida Dr. César Santos, onde se localizava a antiga Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, e a rodovia BR-285, além de todas as ruas transversais. Investimento estimado em R$ 8 milhões e deve beneficiar 1,1 mil famílias

: instalação de canalização de esgoto entre a Avenida Dr. César Santos, onde se localizava a antiga Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, e a rodovia BR-285, além de todas as ruas transversais. Investimento estimado em R$ 8 milhões e deve beneficiar 1,1 mil famílias Nonoai, Independente, Operária e parte do Vera Cruz : com investimento previsto de R$ 8 milhões, o objetivo é construir 24 quilômetros de redes coletoras de esgoto, beneficiando 3 mil residências. A conclusão é prevista para dezembro. Nessa parte, a obra deve privilegiar o método não destrutivo — ou seja, os tubos serão inseridos através de uma máquina, sem abertura de valas

: com investimento previsto de R$ 8 milhões, o objetivo é construir 24 quilômetros de redes coletoras de esgoto, beneficiando 3 mil residências. A conclusão é prevista para dezembro. Nessa parte, a obra deve privilegiar o método não destrutivo — ou seja, os tubos serão inseridos através de uma máquina, sem abertura de valas Vera Cruz e Valinhos: R$ 22 milhões serão destinados para a construção de 50 quilômetros de tubulações e estações elevatórias de esgoto, que atenderão mais de 6,5 mil residências dos bairros Vera Cruz e Valinhos. A previsão é que a operação siga até o primeiro trimestre de 2026.

O esgoto coletado nessas regiões da cidade será direcionado para a Estação de Tratamento Araucária, que fica próxima à BR-285. A Corsan fará reuniões para explicar aos moradores o calendário de obras, prazos e procedimentos para conexão às redes quando as obras estiverem concluídas.

Onde tem obras da Corsan em Passo Fundo?

Na semana de 17 a 23 de agosto, a Corsan realiza obras nos seguintes pontos da cidade: