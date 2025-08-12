Passo Fundo sedia Jornada Nacional de Inovação para a Indústria nesta terça-feira

Passo Fundo recebe nesta terça-feira (12) a Jornada Nacional de Inovação para a Indústria. O evento acontece no Hub Aliança e discute a transição ecológica e digital no setor. A entrada é gratuita.
Estão reunidos empreendedores, pesquisadores, estudantes e lideranças locais. A programação segue até as 18h, incluindo painéis sobre a transição ecodigital do Estado, com participação das empresas Saur, Focking e Kepler Weber.
A transição energética na região também deve ser debatida, com representantes da Be8, Coprel, Metasa e Be Green.
Para a presidente-executiva do Instituto Aliança Empresarial, Márcia Capellari, o evento reforça a vocação de Passo Fundo como referência em desenvolvimento econômico e inovação:
— O Instituto é parceiro da Jornada porque acredita na força da colaboração entre empresas, governo e ciência para transformar o território em um ecossistema vibrante de inovação, capaz de gerar desenvolvimento econômico, social e ambiental a partir das vocações locais e regionais.
Programação
- 09h30min: painel "Oportunidades e Desafios da Transformação Digital". Participam: Angelin Adams, CEO da SAUR; Fábio Ghidini, CTO da FOCKING. Moderado por Carlos Bork
- 10h30min: painel "Desafios e oportunidades da transição energética em uma região AgroInovadora". Participam: Camilo Adas, Diretor de Transição Energética e Relações Institucionais da BE8; Mateus Stefanello, Diretor de Geração e Comercialização da COPREL; e Sandro Kluge, Diretor Financeiro da METASA. Moderado por Carlos Bork
- 12h: intervalo para almoço
- 14h às 18h: workshops simultâneos, sobre os temas: Acesso ao Fomento à Inovação e Gestão da Inovação
- 18h: happy hour.
A jornada
A Jornada Nacional de Inovação para a Indústria serve como preparação para o 11º Congresso de Inovação da Indústria, que será realizado em São Paulo no ano que vem.
Em Passo Fundo, a iniciativa é promovida pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e Sebrae, com correalização do Sistema FIERGS e parceria do Instituto Aliança Empresarial, Instituto Agregar, TechNova/Atitus Educação e UPF Parque.
Além do norte gaúcho, o evento já passou por São Leopoldo, Porto Alegre e Caxias do Sul, e seguirá para Santa Catarina e Paraná. No total, serão 27 encontros estaduais e cinco regionais antes da etapa nacional.