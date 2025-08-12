Passo Fundo sedia Jornada Nacional de Inovação para a Indústria nesta terça-feira

Painel sobre oportunidades e desafios da Transformação Digital Eduarda Costa / Agencia RBS

Passo Fundo recebe nesta terça-feira (12) a Jornada Nacional de Inovação para a Indústria. O evento acontece no Hub Aliança e discute a transição ecológica e digital no setor. A entrada é gratuita.

Estão reunidos empreendedores, pesquisadores, estudantes e lideranças locais. A programação segue até as 18h, incluindo painéis sobre a transição ecodigital do Estado, com participação das empresas Saur, Focking e Kepler Weber.

A transição energética na região também deve ser debatida, com representantes da Be8, Coprel, Metasa e Be Green.

Para a presidente-executiva do Instituto Aliança Empresarial, Márcia Capellari, o evento reforça a vocação de Passo Fundo como referência em desenvolvimento econômico e inovação:

— O Instituto é parceiro da Jornada porque acredita na força da colaboração entre empresas, governo e ciência para transformar o território em um ecossistema vibrante de inovação, capaz de gerar desenvolvimento econômico, social e ambiental a partir das vocações locais e regionais.

Programação

09h30min : painel "Oportunidades e Desafios da Transformação Digital". Participam: Angelin Adams , CEO da SAUR; Fábio Ghidini , CTO da FOCKING. Moderado por Carlos Bork

: painel "Oportunidades e Desafios da Transformação Digital". Participam: , CEO da SAUR; , CTO da FOCKING. Moderado por Carlos Bork 10h30min : painel "Desafios e oportunidades da transição energética em uma região AgroInovadora". Participam: Camilo Adas , Diretor de Transição Energética e Relações Institucionais da BE8; Mateus Stefanello , Diretor de Geração e Comercialização da COPREL; e Sandro Kluge , Diretor Financeiro da METASA. Moderado por Carlos Bork

: painel "Desafios e oportunidades da transição energética em uma região AgroInovadora". Participam: , Diretor de Transição Energética e Relações Institucionais da BE8; , Diretor de Geração e Comercialização da COPREL; e , Diretor Financeiro da METASA. Moderado por Carlos Bork 12h : intervalo para almoço

: intervalo para almoço 14h às 18h : workshops simultâneos, sobre os temas: Acesso ao Fomento à Inovação e Gestão da Inovação

: workshops simultâneos, sobre os temas: e 18h: happy hour.

A jornada

Em Passo Fundo, evento acontece no Hub Aliança. Eduarda Costa / Agencia RBS

A Jornada Nacional de Inovação para a Indústria serve como preparação para o 11º Congresso de Inovação da Indústria, que será realizado em São Paulo no ano que vem.

Em Passo Fundo, a iniciativa é promovida pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e Sebrae, com correalização do Sistema FIERGS e parceria do Instituto Aliança Empresarial, Instituto Agregar, TechNova/Atitus Educação e UPF Parque.