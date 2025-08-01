Passo Fundo abre as comemorações do aniversário de 168 anos do município

No dia 7 de agosto o município de Passo Fundo, no norte do Estado, completa 168 anos. A abertura oficial das atividades em comemoração à data foi na manhã desta sexta-feira (1º), no Espaço Cultural Roseli Doleski Pretto.

A programação segue durante todo o mês de agosto com eventos culturais, esportivos e ações nos bairros. Durante a primeira atividade, 16 servidores públicos de diferentes áreas da administração foram homenageados com placas entregues pelo prefeito Pedro Almeida.

Para a servidora Inês Pavin de Bastos, a homenagem é mais do que um reconhecimento individual:

— Simboliza o trabalho coletivo, a dedicação e o comprometimento de todos nós que atuamos com zelo e responsabilidade em prol do bem comum. Meu comprometimento permanece o mesmo de quando comecei o trabalho, assim como o carinho e o respeito que nutro por cada colega com quem compartilho essa jornada.

A aluna Sabrina Schmitz, que representou o município durante a Missão Cidade Educadora em Barcelona em 2023, também foi homenageada como símbolo do protagonismo das novas gerações e do compromisso da cidade com a educação.

Durante o ato, o público também pode assistir à apresentação do coral formado por alunos de escolas do município. Regidos pela professora Juliane Baseggio, o grupo apresentou canções como Bola de Meia de Milton Nascimento e Sonho de Menino de Paulinho Pedra Azul.

— Passo Fundo é hoje a sexta maior economia do Rio Grande do Sul, está entre as 40 melhores cidades do Brasil para se viver e lidera a geração de empregos no interior do Estado. Isso não acontece por acaso. É reflexo do trabalho coletivo, da nossa capacidade de inovar e da força do nosso povo. Temos orgulho da nossa história e ainda mais esperança no nosso futuro — afirmou o prefeito.