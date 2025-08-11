Panela de cerâmica encontrada em São Luiz Gonzaga pode ter 2 mil anos; entenda

Descoberta foi divulgada na última semana. Raquel Rech / Arquivo Pessoal

Uma inspeção de rotina acabou revelando um tesouro arqueológico em São Luiz Gonzaga, no noroeste gaúcho, no fim de julho. Trata-se de uma Yapepo, panela de origem guarani utilizada no preparo de alimentos, que pode ter 2 mil anos de idade.

A peça foi encontrada durante inspeção técnica para liberar uma obra no centro da cidade, seguindo uma exigência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

O local fica próximo a Praça Matriz, região do sítio arqueológico onde no passado ficavam casas indígenas.

Conforme a arqueóloga da município e coordenadora do Museu Arqueológico de São Luiz Gonzaga, Raquel Rech, o artefato pode ter pertencido tanto às reduções jesuíticas, de 338 anos atrás, quanto do período pré-colonial.

As características do objeto, porém, levam a equipe a acreditar que é muito mais antigo que os artefatos produzidos por indígenas catequizados por jesuítas na região, como explica:

— Nos deparamos com um material diferenciado. Tem uma decoração ondulada do lado externo que não é conhecido por aqui, é típico das cerâmicas da Região Amazônica. E é sabido que os guaranis "desceram" de lá até a nossa região há 2 mil anos, o que indica que essa peça pode ser dessa antiguidade.

Diferente das cerâmicas missioneiras

Conforme a arqueóloga, antes do período jesuíta, o mais comum era que as cerâmicas fossem feitas à mão por indígenas mulheres, com detalhes à unha ou com palhas de milho.

Depois do contato com os jesuítas houve uma mudança na cultura e os homens também passaram a fazer as peças, torneando-as. Por isso, se for do período missioneiro, a peça deve ter em torno de 338 anos.

Mas os detalhes na superfície é que chamaram a atenção:

— Ela (a panela) é ondulada, mas tem um detalhe externo, na borda, serpentiforme, que remete a uma atividade dos primeiros tempos dos guaranis na região. Podemos estar com a cerâmica mais antiga do museu — disse.