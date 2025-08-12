Geral

Passagem a R$ 9,18
Notícia

Palmeira das Missões está há mais de um mês sem transporte público urbano

Empresa concessionária suspendeu operação em julho e exige reajuste na tarifa. Prefeitura propõe subsídio para retomar serviço

Everson Dornelles

