Operação apreende quase 50 toneladas de sucata irregular em Ijuí

Força-tarefa fiscalizou três estabelecimentos na cidade de Ijuí. Pablo Cardoso / SSP-RS

Uma operação da Secretaria de Segurança Pública (SSP-RS) apreendeu cerca de 50 toneladas de sucata irregular em Ijuí, no noroeste gaúcho, na terça-feira (19).

O movimento integrou a 174ª edição da Operação Desmanche, que busca combater o comércio ilegal de peças automotivas de procedência suspeita.

A sucata irregular inclui materiais descartados, como peças e componentes de veículos, que não são gerenciados ou descartados de forma adequada e legal. Em geral são materiais que não possuem documentação, não podem ser recuperados ou regularizados e são destinados para desmanche e reuso de peças.

As cerca de 50 toneladas de sucata foram encontradas nos três estabelecimentos fiscalizados pela força-tarefa. Os proprietários foram multados pelo DetranRS e devem sofrer medidas administrativas de recolhimentos das peças e carcaças de automóveis em situação de desmanche.

A operação emitiu três termos circunstanciados por falta de licença ambiental e três notificações do Corpo de Bombeiros Militar (CBM). Ao todo, a operação mobilizou 40 servidores das forças de segurança do Estado.

Denuncie

É possível denunciar casos suspeitos de sucata irregular da seguinte forma: