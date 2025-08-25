Geral

Norte do RS
Notícia

Ônibus urbanos voltam a operar em Palmeira das Missões após mais de 40 dias parados

Transporte coletivo circula nesta segunda-feira (25) com reajuste na tarifa. Prefeitura aprovou subsídio de R$ 50 mil para empresa

Everson Dornelles

