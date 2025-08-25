Ônibus urbanos voltam a operar em Palmeira das Missões após mais de 40 dias parados

Tarifa passou de R$ 4 para R$ 5,50. Reprodução RBS TV / Divulgação

A prefeitura de Palmeira das Missões e a empresa responsável pelo transporte coletivo urbano definiram a retomada do serviço no município. Os ônibus voltaram a circular na cidade do norte gaúcho às 6h desta segunda-feira (25), após mais de 40 dias parados.

A empresa responsável pela concessão suspendeu as atividades no início de julho, condicionando o retorno do serviço à aprovação de um reajuste na tarifa de ônibus. A frota foi reduzida de oito para duas linhas após queda na demanda durante a pandemia, e a empresa solicitou reajuste da tarifa de R$ 4 para R$ 5,50.

Além do pedido de reajuste da tarifa, a empresa apresentou ao Executivo uma planilha de custos e indicou a necessidade de um subsídio municipal para manter a operação do transporte coletivo, mesmo com o aumento no preço da passagem.

Na semana passada, a Câmara de Vereadores aprovou o repasse de R$ 50 mil da prefeitura para a empresa. Sem o aporte, o valor necessário para cobrir os gastos seria de R$ 9,18 por passagem.