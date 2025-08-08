Geral

Alerta de fofura
Notícia

ONG faz ensaio newborn de cachorros para estimular adoção no norte do Estado

Inspirados na estética popular entre recém-nascidos, a ninhada de seis filhotes foi clicada no cenário fofo

Eduarda Costa

Repórter

