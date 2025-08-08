ONG faz ensaio newborn de cachorros para estimular adoção no norte do Estado

Filhotes de cães que estão em busca de um lar ganharam ensaio fotográfico especial em Serafina Corrêa, no norte do Estado. Inspirados na estética newborn, popular entre recém-nascidos, a Associação de Proteção aos Animais (Apasc) clicou seis filhotes no cenário fofo.

Nos cliques, os filhotes de dois meses estão envoltos em mantas, com coroas de flores e em cestos de palha. A ideia partiu da vice-presidente da associação, Natália França, na intenção de promover a adoção dos cães:

— Pensamos em fazer de uma forma diferente do que normalmente fazemos, de fotos bem caseiras, porque sabíamos que ia ser difícil deles serem adotados. E o resultado ficou muito fofo, eles se comportaram super bem.

Dos seis, três já conseguiram lares e outros três seguem para adoção. A dificuldade, segundo Natália, está no porte dos animais:

— Temos uma dificuldade imensa de adotar filhotes de porte grande. Muita gente nos chamou, mas quando dizíamos o porte, a maioria desistia.

Além dos pequenos, a Apasc ainda conta com 10 cães para adoção. A associação é responsável pelo resgate, tratamento, castração e destinação para posse responsável dos animais.