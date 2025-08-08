ONG Amor realiza bazar solidário com peças a partir de R$ 2 no fim de semana

A ONG Amor realiza mais uma edição do bazar solidário neste fim de semana. A ação acontece no sábado (9), das 9h às 16h, sem fechar ao meio-dia.
O movimento oferece peças usadas a partir de R$ 2 e itens novos com preços reduzidos. O bazar inclui peças de roupa e calçados de inverno e verão.
O valor será revertido para a entidade filantrópica de assistência social que presta apoio a crianças, jovens e idosos.
Ao todo, a organização tem 900 famílias cadastradas e conta com cerca de 20 colaboradores. A entidade arca com as despesas com a alimentação de todas as crianças que recebem refeições, sendo duas turmas de manhã e duas à tarde.
Ainda, a ONG tem custo com materiais e manutenção que, somados, chega a R$ 60 mil mensais.
Serviço
- O que: Bazar Solidário da ONG Amor
- Quando: sábado (9), das 9h às 16h, sem fechar ao meio-dia
- Onde: Salão Paroquial da Igreja Sagrado Coração de Jesus (Rua Paissandú, 528 — Passo Fundo)
- Informações: (54) 99178-3233 (WhatsApp).