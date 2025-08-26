Oficina de capoeira integra programação da Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla na Apae de Passo Fundo

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Passo Fundo, no norte do Estado, promoveu na tarde desta terça-feira (26) oficinas de capoeira para os alunos da instituição.

A atividade integra a programação da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. A iniciativa contou com a parceria do grupo Abadá Capoeira, apoio do Coletivo Inclusão e recursos do Funesporte 2025.

As oficinas foram conduzidas pelos mestres de capoeira mestrando Takinha, de Goiás, e mestrando Douglão, do Rio de Janeiro, que também realizaram um bate-papo sobre “As potências das pessoas com deficiência” antes da prática.

Takinha ressalta a importância de adaptar a capoeira às diferentes realidades, destacando o potencial da arte como ferramenta de inclusão e desenvolvimento. Com quase duas décadas de experiência nesse trabalho, ele afirma que o objetivo vai além da atividade física, alcançando também aspectos sociais e de autonomia:

— Hoje nós conseguimos levar a capoeira de uma forma adaptada para cada deficiência. Já trabalho há 18 anos com pessoas com deficiência, e vejo que não se trata apenas da prática em si. A capoeira é uma grande ferramenta, que contribui no desenvolvimento das habilidades motoras e sociais de quem participa — afirmou.

Rovane Machado Dickel pratica capoeira na Apae do município. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

A autodefensora da Apae, Rovane Machado Dickel, de 35 anos — escolhida pelos colegas para representá-los —, participa semanalmente das aulas de capoeira oferecidas pela instituição e também fez questão de estar presente na oficina. Para ela, a prática trouxe conquistas importantes no dia a dia:

— A capoeira abriu muitas portas para nós. Começamos a ser mais independentes. Fazemos ensaios, treinamentos. Eles (professores) nos falam que nós mostramos que temos a capacidade de fazer a capoeira. Eu gosto muito de praticar. Já tenho a corda amarela e a branca e cada uma representa minha evolução — contou.

— O desenvolvimento deles através da capoeira vai além da parte física. Vemos no comportamento deles. Buscamos a autossuficiência deles. Os pais também nos falam sobre isso — confirma o instrutor de capoeira da Apae, Tiago Casca.

Leia Mais Câmara de Passo Fundo aprova Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026

As atividades seguem até 28 de agosto com o intuito de promover a inclusão e fortalecer a cidadania por meio de ações culturais, educativas e esportivas.

Programação:

Quarta-feira, 27 de agosto

8h : apresentação do Coral Nossa Voz, com Grupo GingAPAE (auditório da Apae)

: apresentação do Coral Nossa Voz, com Grupo GingAPAE (auditório da Apae) 9h30min : Papoeira — bate-papo sobre “As potências das pessoas com deficiência”, com os mestres da capoeira inclusiva mestrando Takinha (GO) e mestrando Douglão (RJ)

: Papoeira — bate-papo sobre “As potências das pessoas com deficiência”, com os mestres da capoeira inclusiva mestrando Takinha (GO) e mestrando Douglão (RJ) Oficinas de capoeira

Rodas de conversa

11h : entrega de medalhas (ginásio)

: entrega de medalhas (ginásio) 13h30min : oficinas de capoeira

: oficinas de capoeira 16h: entrega de medalhas (ginásio)

Quinta-feira, 28 de agosto