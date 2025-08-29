Geral

Em Passo Fundo
Notícia

Novo edital do transporte público estima tarifa técnica de R$ 9,15; prefeitura vai definir o preço final da passagem

Audiência pública para discutir licitação dos ônibus urbanos está marcada para 9 de setembro, na Câmara de Vereadores

Rebecca Mistura

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS