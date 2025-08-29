Novo edital do transporte público estima tarifa técnica de R$ 9,15; prefeitura vai definir o preço final da passagem

A partir da licitação, setor de transporte público da Codepas deixará de funcionar. Hoje empresa opera 11 linhas na cidade. Divulgação / Codepas

A tarifa técnica dos ônibus urbanos de Passo Fundo deve aumentar a partir da licitação do transporte público: edital publicado no Diário Oficial da prefeitura nesta sexta-feira (29) eleva o valor do cálculo para R$ 9,15 — ou R$ 2,50 a mais do que o praticado hoje.

A tarifa técnica é o resultado do custo do quilômetro rodado pelo índice de passageiros por quilômetro (IPK). Na prática, é o valor necessário para a empresa cobrir todos os custos operacionais.

Hoje a tarifa técnica do transporte público de Passo Fundo é de R$ 6,65. Por causa de um subsídio público à empresa Coleurb, os passageiros pagam R$ 4,95. A diferença atual, de R$ 1,70, é suprida pelo repasse mensal de aproximadamente R$ 1,4 milhão, o que permite que a tarifa mantenha o valor mais baixo.

A partir dessa tarifa técnica, há duas saídas: crescer o preço da passagem ou a prefeitura aumentar o valor do subsídio, para que o valor real da passagem siga em R$ 4,95. Se o preço cobrado pelas viagens de ônibus ficar o mesmo, o subsídio público precisaria subir a R$ 2,9 milhões mensais, conforme estimativa apurada pela reportagem. A decisão sobre o valor virá da prefeitura.

A nova tarifa técnica passa a valer quando o processo de concessão do transporte público for concluído. Segundo o Executivo, o edital deve ser publicado até o fim do ano. Antes disso, a população poderá discutir sobre o edital e os detalhes da licitação em uma audiência pública agendada às 18h de 9 de setembro, na Câmara de Vereadores.

Qualquer pessoa poderá impugnar ou pedir esclarecimentos sobre o edital até três dias depois da audiência, através do e-mail dam@pmpf.rs.gov.br. Leia o texto completo neste link.

Transporte em discussão

O processo de licitação do transporte público de Passo Fundo tinha prazo para sair em 2023, foi adiado para 2024 e, agora, está previsto para 2025.

Segundo a prefeitura, o adiamento ocorreu por causa de fatores como a pandemia, a queda no número de passageiros, mudanças na Lei de Licitações e, mais recentemente, a implementação da bilhetagem eletrônica — que agora permite quantificar a adesão da população ao transporte.

O movimento trará algumas mudanças, como a implementação de uso de biocombustível, manutenção da bilhetagem eletrônica e do aplicativo de itinerários, câmeras de segurança nos veículos e idade máxima da frota.