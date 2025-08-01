Nova usina de etanol de Passo Fundo terá restaurante e posto de combustíveis; veja como está a obra

Prefeito Pedro Almeida e o presidente da Be8 Erasmo Battistella durante visita à obra nesta manhã. Eduarda Costa / Agencia RBS

Em construção há um ano, a usina de etanol da Be8 contará com restaurante e uma base de combustíveis em parceria com a Rede Sim. As tratativas foram confirmadas pelo presidente da Be8, Erasmo Battistella, durante visita aberta a autoridades nesta sexta-feira (1º).

A base de combustível deve ser conectada à usina, oferecendo uma estrutura para distribuidoras que ainda não atuam na cidade.

— Vamos investir um pouco mais e ter uma base de combustível aqui, conectada com a usina de etanol. Estamos acordados com distribuidoras que virão operar nesta base e distribuir combustível. Deve ser um posto com bandeira Petronas — adiantou Erasmo.

O posto de combustíveis deve contar ainda com restaurante e borracharia, atendendo tanto a indústria quanto quem passa pela rodovia BR-285.

Obra em 16% de avanço

As obras da nova usina de etanol de Passo Fundo já completam um ano, com 16% de avanço. A estrutura ocupa 45 hectares da área total de 80 hectares localizados às margens da BR-285, entre Passo Fundo e Carazinho.

Em fase de terraplanagem e concretagem, a empresa organizou uma visita aberta às autoridades e a imprensa nesta sexta.

Nas imagens (abaixo) é possível ver o andamento das obras dos oito silos que irão armazenar os cereais e trigo. Alguns já estão em fase de concretagem, enquanto outros ainda estão sendo escavados.

Ao fundo, é possível ver a caldeira, que vai gerar vapor e energia para sustentar toda a planta da usina.

Além da usina, e Be8 também deve construir um trevo de acesso na BR-285. A obra já tem aprovação do Dnit e deve iniciar nos próximos meses.

— Este feito da Be8 vai colocar Passo Fundo como destaque para todo o planeta. A riqueza gerada aqui tem impacto em toda a comunidade, e tenho certeza que será o motor do futuro da industrialização de Passo Fundo — afirmou o prefeito Pedro Almeida.

