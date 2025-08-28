Geral

Falha no atendimento
Notícia

“Não fizemos mal algum ao nosso filho”, diz pai absolvido após dois anos preso por morte de bebê em Passo Fundo

Arthur Goulart dos Santos sofreu um engasgo no dia 31 de maio de 2023. Tribunal do júri decidiu pela inocência dos pais na última semana

Francieli Alonso

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS