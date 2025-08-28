“Não fizemos mal algum ao nosso filho”, diz pai absolvido após dois anos preso por morte de bebê em Passo Fundo

Arthur Goulart dos Santos tinha apenas 44 dias quando morreu. Arquivo pessoal / Divulgação

Um casal de Passo Fundo foi absolvido após passar mais de dois anos preso acusado de matar o próprio filho, um bebê de 44 dias. A denúncia do Ministério Público apontava que a criança havia sofrido agressões que teriam levado à morte, mas no julgamento, realizado em 21 de agosto, o júri decidiu pela inocência dos réus.

O bebê Arthur Goulart dos Santos sofreu um engasgo em casa no dia 31 de maio de 2023 e morreu por complicações em 2 de junho daquele ano. Segundo o pai, Luan dos Santos, 24 anos, houve demora no atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

— Me recordo que ele ficou molezinho, que a Tati pegou e falou pra mim que ele não estava conseguindo respirar. Eu tentei reanimar meu filho, fiz respiração boca a boca, dei tapinha nas costas dele e nada. Até o Samu chegar foram horas horríveis — lembrou.

A criança teve uma parada cardiorrespiratória, foi reanimada e internada no Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) de Passo Fundo, onde morreu. Lesões no tórax, costela e têmpora levantaram suspeitas de agressão, e o hospital acionou o Conselho Tutelar. A Polícia Civil abriu investigação e o Ministério Público pediu a prisão preventiva dos pais.

O casal foi acusado de homicídio qualificado e ficou preso por dois anos, até o julgamento realizado na semana passada no Fórum de Passo Fundo.

Falha no atendimento médico

Durante o julgamento, a defesa dos pais apresentou inconsistências no prontuário médico e apontou a demora na transferência do bebê para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica.

— Ele sempre teve uma infecção pulmonar bilateral e na internação do dia 31 de maio, quando acontece toda a situação, essa criança ficou cerca de 11 horas esperando um leito de UTI, entubada. Isso agravou absolutamente todo o contexto — afirmou o advogado que defendeu o pai, Wellinton Gnoatto.

Já a defensora pública Tatiana Kosby Boeira, que representou a mãe, também destacou falhas no atendimento hospitalar:

— Essa criança ficou da meia-noite ao meio-dia esperando o leito de UTI e entrou já com morte encefálica. O prontuário trouxe muita dúvida sobre o proceder dos médicos. Talvez tenha sido uma sucessão de erros, de equívocos, de não terem percebido a gravidade do fato.

Leia Mais Técnica para salvar bebês de engasgo: saiba como fazer a manobra de Heimlich

O advogado de defesa destaca ainda que os pais sempre amaram a criança e que nunca existiram motivos para o crime.

— Jamais foram os pais os autores desse crime. Agora precisamos entender o que aconteceu em todos os ambientes. Essa criança esteve no ambiente doméstico e também habitou o ambiente hospitalar — pontuou Gnoatto.

Ainda durante o júri, o Ministério Público pediu a desclassificação da acusação para homicídio culposo, por não ter verificado intenção de matar. Os jurados acolheram a tese defensiva e absolveram os réus.

Procurado pela reportagem, o MP informou que não vai recorrer. O Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) disse que não se manifestará sobre o argumento da defesa pois não tem conhecimento do processo.

Recomeço

Encontro de Tatiele com os outros dois filhos aconteceu logo após o julgamento, depois de dois anos sem contato. Arquivo pessoal / Divulgação

Enquanto alguns detalhes do caso ainda precisam ser esclarecidos, o pai tenta retomar a vida. Depois de perder o único filho, a liberdade, e ter que adiar planos ao lado da família, Luan tenta recomeçar:

— Quinta-feira já tinha conseguido um emprego, sendo que saí na quarta do júri. Isso mostra que sou trabalhador. Nós somos cidadãos de bem, não fizemos mal algum ao nosso filho — afirmou ele, após passar dois anos preso na Penitenciária de Canoas.

A mãe, Tatiele Goulart Guimarães, preferiu não se manifestar. Ela ficou dois anos presa na Penitenciária de Guaíba, sem poder ver os filhos de um relacionamento anterior. O reencontro com as crianças ocorreu na sala do júri.

É uma acusação bem grave e dentro daquele lugar tudo é horrível. Eu não tive contato com ela nesses dois anos. Não foi nada fácil pra nós. LUAN DOS SANTOS Pai do bebê

Segundo a defensora pública, apesar das dificuldades do caso, a maior realização foi ver a justiça sendo feita e o reencontro da família ainda no dia do júri.