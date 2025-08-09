Geral

De 11 a 15 de agosto
Notícia

Mutirão para regularização de documentos de imigrantes começa na segunda-feira em Passo Fundo

Iniciativa é promovida pela Polícia Federal com apoio do Balcão do Migrante e Refugiado da Universidade de Passo Fundo (UPF) e da Organização Internacional para as Migrações (OIM/ONU). Ação segue até sexta-feira (15)

GZH Passo Fundo

