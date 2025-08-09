Mutirão para regularização de documentos de imigrantes começa na segunda-feira em Passo Fundo

A partir de segunda-feira (11), Passo Fundo, no norte do Estado, recebe o Mutirão Migra 2025. A ação é voltada à regularização migratória de estrangeiros no Brasil. O objetivo da iniciativa é colocar em dia atendimentos pendentes.
O serviço acontece na Universidade de Passo Fundo (UPF) até sexta-feira (15), no prédio H2 do Campus 1.
O mutirão é promovido pela Polícia Federal, com apoio do Balcão do Migrante e Refugiado do curso de Direito da UPF e da Organização Internacional para as Migrações (OIM/ONU).
Durante a ação, imigrantes poderão receber orientações jurídicas gratuitas, além de auxílio para a emissão ou renovação de documentos como a Carteira de Registro Nacional Migratório, que garante direitos como trabalhar legalmente, acessar o sistema de saúde, matricular filhos em escolas e usufruir de políticas públicas.
Mutirão Migra 2025
- Quando: de 11 a 15 de agosto
- Local: Prédio H2, no Campus 1 da Universidade de Passo Fundo (UPF)
- Horário de atendimento: das 8h às 12h e das 13h30min às 18h
- Informações e agendamento de entrevistas: imprensa@upf.br