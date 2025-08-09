Mutirão para regularização de documentos de imigrantes começa na segunda-feira em Passo Fundo

Serviço acontece no prédio H2 do Campus 1 da Universidade de Passo Fundo (UPF). Jonathan Heckler / Agencia RBS

A partir de segunda-feira (11), Passo Fundo, no norte do Estado, recebe o Mutirão Migra 2025. A ação é voltada à regularização migratória de estrangeiros no Brasil. O objetivo da iniciativa é colocar em dia atendimentos pendentes.

O serviço acontece na Universidade de Passo Fundo (UPF) até sexta-feira (15), no prédio H2 do Campus 1.

O mutirão é promovido pela Polícia Federal, com apoio do Balcão do Migrante e Refugiado do curso de Direito da UPF e da Organização Internacional para as Migrações (OIM/ONU).

Durante a ação, imigrantes poderão receber orientações jurídicas gratuitas, além de auxílio para a emissão ou renovação de documentos como a Carteira de Registro Nacional Migratório, que garante direitos como trabalhar legalmente, acessar o sistema de saúde, matricular filhos em escolas e usufruir de políticas públicas.

