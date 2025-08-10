Mulher morre após ser esmagada por tora de madeira em Espumoso

Uma mulher morreu na tarde do sábado (9) após ser esmagada por uma tora de madeira em Espumoso, no norte do Estado. A vítima foi identificada como Rosane de Fátima da Rosa, de 54 anos.

Conforme a Brigada Militar de Espumoso, o acidente aconteceu na rua Pedro Bambini, no bairro Cooperativa Velha, próximo a uma pilha de troncos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) da cidade foi acionado por volta das 15h40min para realizar o resgate e deslocou uma ambulância de suporte avançado, com médico, enfermeiro e socorrista, para o local.

Ao chegar no endereço, a equipe do Samu já encontrou a vítima sem vida. A mulher estava caída de bruços no solo, com uma tora de madeira sobre a região da coluna.

De acordo com o coordenador do Samu de Espumoso, Pierre Guilherme, a falta de sinais vitais e outras características do corpo apontavam que a vítima estaria morta há mais de duas horas.