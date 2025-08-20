Geral

MP instaura inquérito civil para apurar impactos do vazamento de gasolina em Erechim

Investigação busca verificar se o problema foi causado por um erro no descarregamento de combustível durante o abastecimento de um tanque subterrâneo

GZH Passo Fundo

