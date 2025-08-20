MP instaura inquérito civil para apurar impactos do vazamento de gasolina em Erechim

Vazamento levou à evacuação de mais de 120 pessoas, incluindo moradores de dois prédios e um hotel próximos ao local. Gherusa Cassol / Agencia RBS

O Ministério Público instaurou um inquérito civil para apurar os impactos ambientais e sociais do vazamento de gasolina ocorrido em um posto de combustíveis de Erechim, no norte do Estado, na segunda-feira (18).

A investigação busca verificar se o problema foi causado por um erro no descarregamento de combustível durante o abastecimento de um tanque subterrâneo. No fim da tarde de terça-feira (19), o Corpo de Bombeiros confirmou que o vazamento já não oferecia risco de explosão.

O vazamento levou à evacuação de mais de 120 pessoas, incluindo moradores de dois prédios e um hotel próximos ao local. A medida foi adotada devido ao risco de explosão provocado pela formação de vapores tóxicos no subsolo das edificações.

No ponto de vista do promotor de Justiça Fabricio Gustavo Allegretti, que atua na 1ª Promotoria de Justiça Especializada de Erechim, as medidas tomadas pelas autoridades locais, como a interdição do espaços e ordem de saída, foram pertinentes tendo em vista o risco à população.

O MPRS emitiu requisições de informações à Defesa Civil, à Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), ao município de Erechim, ao Corpo de Bombeiros e aos responsáveis pelo estabelecimento.

A Promotoria de Justiça também solicitou vistoria técnica no local para colher dados sobre as repercussões iniciais e o andamento dos trabalhos das autoridades ambientais na área interditada. O MP informou que aguarda as respostas às requisições para avaliar as próximas providências.

O que diz a empresa

Em nota, a empresa Postos Tradição, que opera o posto de combustíveis no local, informou que os prédios e hotel vizinhos ao vazamento foram liberados depois que nova inspeção técnica confirmou que não havia riscos à saúde e segurança dos hóspedes e moradores.

Além disso, equipes especializadas em controle ambiental e engenharia seguem atuando para contenção do produto e na avaliação de eventuais impactos, informou a empresa. Segundo a companhia, a instalação de barreiras de contenção e monitoramento do solo e da rede de drenagem já está em andamento, sob orientação técnica dos órgãos ambientais.

