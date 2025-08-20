Morre Margarida Blanco, mulher de 117 anos que estava entre as pessoas mais velhas do mundo

Margarida Blanco nasceu em Itaqui em 19 de fevereiro de 1908 e vivia em São Luiz Gonzaga, no noroeste gaúcho. André Ávila / Agencia RBS

Morreu na terça-feira (19) a moradora de São Luiz Gonzaga Margarida Blanco, aos 117 anos. A mulher era considerada uma das pessoas mais velhas do mundo.

Conforme a família, Margarida estava internada no Hospital de São Luiz Gonzaga devido a dificuldades para se alimentar. Ela morreu por volta das 20h, de causas naturais.

Aos 117 anos, Margarida teve oito filhos, 39 netos, 104 bisnetos e 31 tataranetos. Em entrevista a GZH em maio de 2023, disse o segredo para a longevidade:

— Trabalhar, amar o próximo, rezar e ter fé em Deus.

A idosa nasceu em 19 de fevereiro de 1908 em Itaqui, na Fronteira Oeste, e constava na lista das pessoas pessoas mais velhas do mundo pelo levantamento da Gerontology Research Group (GRG), uma organização global que mapeia idosos com mais de 110 anos.

Há dois anos, convivia com dois problemas principais: limitações na audição e artrose nos joelhos, o que a obrigava a usar cadeira de rodas. À época, porém, tinha a memória e fala intactas.

— Tenho vontade de viver. Quando Deus quiser me levar, quero estar dormindo e não acordar mais. Já pedi isso a Ele. Enquanto puder me arrumar, me lavar, quero viver — disse Margarida à época.